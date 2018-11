Little Mix no se calla: “Nos pidieron que tonteásemos con hombres importantes”

Aunque todo el mundo tendría que estar hablando del nuevo álbum de las Little Mix, LM5, lo cierto es que las chicas están siendo protagonistas por la polémica surgida a raíz de romper toda relación con Syco Music, la compañía de Simon Cowell.

Pero vayamos por partes para que no haya malentendidos. Y es que por un lado, tenemos la entrevista que concedió Simon a The Sun, donde aseguró que las integrantes de Little Mix no querían hacer Woman Like Me.

"Lo gracioso es que las chicas discutieron conmigo porque no querían grabar Woman Like Me. Fue uno de esos momentos en los que, irónicamente, estábamos delante de un hit y nadie estaba contento", desveló el productor.

También se pronunció sobre la ruptura entre Little Mix y la compañía: "Básicamente, me dijeron que habíamos hecho un trabajo espantoso. Yo accedí a no hablar de esto públicamente, porque pensé que era un tema privado. Todo el mundo cree que ha debido ocurrir algo espantoso y que por eso hemos roto relaciones, pero os podría enseñar todos los mails de estos años entre las chicas y yo, y veréis que no ha habido ningún mal rollo. Como les dije en mi último correo, son las mujeres más trabajadoras con las que he estado, y se merecen absolutamente todo lo que han conseguido".

Y zanjó el tema diciendo lo siguiente: "La situación me da vergüenza, porque creo se está tergiversando todo y que mi compañía está quedando en mal lugar. Les dije, simplemente, que no podíamos seguir trabajando con su management. Así de simple".

"Nos pidieron que tonteásemos con hombres importantes"

Por su parte, Jade, Jesy, Leigh-Anne y Perrie no tuvieron malas palabras hacia Simon Cowell, pero sí quisieron aprovechar la promoción de LM5 para contar un desagradable episodio que sucedió cuando estaban intentando hacerse un hueco en la industria norteamericana:

“Hace años fuimos a un evento de la radio en Estados Unidos, lleno de VIPS. Alguien de nuestra productora allí nos dijo: 'id y tontead con todos esos hombres importantes'. Yo me quedé en plan: 'Ni de coña. ¿Por qué tengo que tontear con nadie para que pongan mi canción en la radio?'", dijo Jade.