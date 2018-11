Jess Glynne y Ed Sheeran colaboran en Thursday

Desde el pasado 12 de octubre está en las tiendas de todo el mundo Always in between, el nuevo proyecto discográfico de Jess Glynne. Y la voz de moda en Reino Unido sigue desgranando este proyecto para presentarlo al público.

Este pasado jueves 15 de noviembre la británica ha estrenado Thursday, una canción que le va como anillo al dedo al citado día y que habla de la confianza, la estima y la aceptación de unx mismx.

Thursday ha sido escrita por Jess Glynne en colaboración con Ed Sheeran aunque en el vídeo la única protagonista es la propia cantante en blanco y negro.

Si aún no habéis escuchado el disco, tenéis la posibilidad de escuchar singles como I'll be there, These days (con Macklemore), 123 y este Thursday.

En marzo de 2019 tendremos la oportunidad de escucharla en directo en sus dos conciertos en España en Madrid y Barcelona.