Little Mix, Kamille - More Than Words [2018]

Los seguidores de la girlband británica Little Mix están de enhorabuena, y no solo porque al fin hayan podido escuchar su nuevo y quinto álbum de estudio LM5, sino porque también han desvelado el videoclip de uno de los temas de su repertorio. Han dado forma audiovisual a More Than Words, la canción que comparten con Kamille y a través de la que vuelven a demostrar la importancia de la amistad.

Lo hacen a través de las imágenes que componen este videoclip. En ellas, las protagonistas aparecen siempre unidas, demostrando que ellas tienen la corona en la industria ahora mismo.

De hecho, aunque la letra pueda parecer que va dedicada a una pareja, si la unimos a las escenas del vídeo musical, podríamos decir que va dedicada a aquella persona que te brindó todo su apoyo cuando te rompieron el corazón. "Cuando creas que estás sol@, allí estaré, como un fantasma detrás de ti." [...] "Nunca olvidaré cuando él me rompió el corazón y tú me ayudaste. Convertiste mi desastre en un sueño". ¡Inspirador!

El significado de More Than Words recuerda al de Always Be Together, un tema que forma parte de su álbum debut DNA.

Sus letras cargadas de Girl Power, igualdad hacia la comunidad LGTBIQ+ y la importancia de una amistad convierten a Little Mix en una de las girlbands más solicitadas del momento.Tanto es así que compartieron una imagen en la que aparecen desnudas con insultos pintados por todos sus cuerpos para promocionar uno de sus temas, y Ariana Grande no dudó un segundo en compartirla.

Ahora que LM5 ha visto la luz, More Than Words se ha convertido en el tema favorito de muchos de sus seguidores. ¿Cuál es el tuyo?