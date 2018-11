Adele descubre a Jedidiah Jenkins y nos lo recomienda

Adele es poco de aparecer en redes sociales pero, claro, cada vez que lo hace, uno analiza con lupa sus entradas. Las últimas han tenido que ver con su apoyo a otras mujeres artistas como Spice Girls, Lauryn Hill o Aretha Franklin.

Pero su último post no tiene que ver con la música ni con un personaje femenino. Ha recurrido a redes para recomendarnos un libro que parece que le ha gustado mucho. “¡¡¡Este libro!!! Este libro es increíblemente hermoso y ha despertado cada parte de mí. No estoy a punto de comenzar un club de lectura pero te sentirás mejor si lo lees”, escribía junto a la foto con la portada de su descubrimiento.

Y ese libro no es otro que To shake the sleeping self de Jedidiah Jenkins. Es un instagrammer de viajes que hizo un viaje de miles de kilómetros en bicicleta para ir de Oregon hasta Patagonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele) el 16 Nov, 2018 a las 1:25 PST

Y claro, ya se sabe que ese tipo de experiencias vitales dan mucho de sí. Agobiado por esta encaminado a una vida que no era con la que había soñado, en la víspera de cumplir los 30, Jenkins cogió una bicicleta y pasó 16 meses viajando.

Lo fue contando todo en Instagram donde iba compartiendo fotos de los lugares que visitaba y reflexiones que iba haciendo en el recorrido. Empezó a ganar seguidores y su historia acabó en un libro.

“Mientras atraviesa ciudades, montañas y lugares exóticos, Jenkins se enfrenta a las preguntas de lo que significa ser un adulto, su lucha por reconciliar su identidad sexual con su educación cristiana conservadora, y su creencia en los viajes como una forma de despertarnos a la vida”, escribe el autor en su web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jedidiah Jenkins (@jedidiahjenkins) el 31 Ene, 2018 a las 11:59 PST

Esperemos que este libro no le haya inspirado tanto a Adele como para comenzar un viaje eterno que la aleje de un estudio de grabación donde esperamos verla pronto porque empezamos a echarla de menos.