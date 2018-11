“En OT nunca imponemos un estilismo, siempre hay consenso con los concursantes”

Las actuaciones de los chicos de Operación Triunfo cuentan con mucho trabajo en equipo detrás del que solo vemos una mínima parte en cada gala: no solo cantan y bailan, sino que hasta defienden un vestuario trabajado de forma especial para cada uno de ellos.

Por eso, desde LOS40, hemos hablado con Rosa Planas - la estilista del programa de Gestmusic- que se estrenó con los chicos de OT 2017 y ahora trabaja en OT 2018.

Ella nos señala los criterios que tiene en cuenta para elegir un look u otro, la prenda que más dolores de cabeza les da, el consenso al que llega con los concursantes, la importancia de cada personalidad y hasta los estilismos que más orgullosa le han hecho sentir:

¿Cómo diseñas el vestuario de los concursantes para cada gala?

El primer planteamiento que hacemos surge en la reunión de contenidos que se hace una semana antes de arrancar el programa o, si ya hemos empezado, la que se realiza después de cada gala.

Con dirección, sabiendo los temas que tienen los chicos, la coreografía que van a hacer y contando hasta con las luces, etc. les proponemos lo que nos gustaría para la puesta en escena.

¿Qué es lo que más tienes en cuenta a la hora de vestirlos?

Tenemos en cuenta muchas variantes, pero la más importante es la personalidad de cada uno. Yo intento potenciarla con el vestuario, por eso conforme va avanzando el programa las puestas en escena son más firmes, y es que los voy conociendo mejor. Para mí es imprescindible respetar sus personalidades, así como conocer su silueta y nunca imponer un estilismo, por muy de moda que esté.

Los chicos de OT 2018 en la gala 1 / RTVE

La iluminación también la tengo muy presente. A veces tengo una idea inicial y hay que cambiarla porque se solapa con las luces.

Y por otro lado, lo que más me limita es la coreografía, ¡el gran handicap son los zapatos! Porque tienen que sentirse cómodos si bailan, y quizá el estilismo pide algo de tacón, pero algunos no están acostumbrados, o prefieren otro estilo... entonces tengo que buscar un equilibrio entre todos: que quede un estilismo correcto y a la vez puedan bailar y se sientan bien.

Entonces, ¿el estilismo siempre se trabaja en consenso con los concursantes?

Siempre hay consenso con ellos. Yo respeto la idea inicial que me manda dirección y a partir de eso monto el estilismo y dentro de cada propuesta meto más opciones para que junto a los concursantes tengamos "plan A, plan B, plan C y si es necesario hasta el D". O incluso hacer una mezcla entre todos esos looks y extraer el que les haga sentirse más cómodos.

Ellos salen a actuar, pero el vestuario es una parte muy importante que les hace sentir seguros, por lo que si no se identifican con él sería como disfrazarlos.

Hay prendas que ya se han hecho famosas por cómo las lucen en OT, ¿es aportación tuya o lo piden ellos?

Las chaquetas de Miriam o Julia, por ejemplo, es aportación mía (risas). A Miriam le encantaba ese registro. Este año también estoy implantando el pantalón sastre o masculino para ellas que he notado que les gusta.

Miriam en una de las galas de OT 2017 / RTVE

Además de trabajar con las colecciones de la calle, suelo trabajar mucho con la silueta de cada uno para potenciarla. Así que si una prenda no queda como esperábamos, la reformo un poco para llegar al cuerpo de ellos.

Es importante recalcar que para todo esto jugamos con un margen muy justo, porque la televisión exige unos tiempos muy cortos, por lo que no hago todo lo que me gustaría pero eso también lo convierte en un reto para mí.

Con ese poco tiempo con el que trabajas, ¿qué looks te han dejado más satisfecha?

Este año el que me gustó mucho es el de Toxic que le hicimos a Alba Reche y Natalia. Nos pidieron fuerza en el escenario, ellas se atrevieron y funcionó.

Con Famous también hemos evolucionado mucho, ya le hago trajes especiales para cada número, que al principio él me decía que no solía llevarlos y ahora le gusta cómo le sientan.

El año pasado también recuerdo muchos que me entusiasmaron. Uno de los que más, con Ana Guerra como La Bikina. Había coreografía, pedían una falda y cuando ella llegó le propuso mi idea con pantalón y escote. Ana se lanzó y creo que le dio la fuerza que necesitaba para hacer la actuación. Ella es muy trabajadora y tiene mucha fuerza en el escenario, me defendía muy bien todas las ideas con tacón o sin, ¡era lo más!

Con Agoney también arriesgábamos mucho juntos: siempre me compraba la idea, cortábamos las mangas de las americanas, inventábamos juntos en vestuario. También con Roi y Aitana disfrutamos muchísimo. Tengo un recuerdo maravilloso del año pasado.

¿Hay diferencias entre lo que te piden los concursantes de 'OT 2017' y los de 'OT 2018'?

La diferencia, sobre todo la noto en que los del año pasado eran más arriesgados y se atrevieron antes a probar estilismos nuevos. Quizá es lo que percibo pero este año vamos un poco más lentos con el riesgo, pero es lógico, son muy diferentes unos con otros.

Esta edición los chicos también noto que son más coquetos que las chicas (risas), o quizá es que ellas son menos que de costumbre, la verdad es que las de ahora son muy cañeras, eso sí.

El hecho de que sean tan diferentes también me gusta porque me obligan a no repetir, ninguno se parece a otro, e intento buscar el equilibrio entre todos.

Las noches de gala, que son como un examen para todos, hay tanto aplausos como críticas al vestuario, ¿cómo las vives?

En mi profesión tengo claro que el gusto es subjetivo y que al estar en un escaparate tan potente como es la televisión siempre habrá opiniones distintas.

Cada año ocurre, así que convivo con ello, pero con lo que me quedo es que los chicos se sienten bien con mi trabajo y el programa también.