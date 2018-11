Karol G o Jaden Smith utilizan el escenario para confirmar sus amores

Siempre hemos defendido que un concierto es más que una sucesión de canciones como ocurre cuando escuchamos un disco en casa. Es una experiencia que nos ayuda a conocer mejor al artista por sus gestos, su forma de moverse y lo que cuenta entre canción y canción.

Sin duda son momentos especiales para el espectador pero también para el artista que atraviesa una trepidante montaña rusa de emociones que van desde los nervios a la satisfacción de compartir su música con los demás.

Y puede que sea esa adrenalina que se suelta sobre las tablas la que propicie que el escenario se convierta en el lugar idóneo para confesar sentimientos y confirmar relaciones. Karol G y Anuel AA lo acaban de hacer.

Desde que publicaron Culpables, mucho se ha rumoreado sobre la relación, más allá de su colaboración, que unía a esta colombiana con este portorriqueño. Ahora, ya no queda ninguna duda.

El pasado sábado, durante un concierto en Nueva York, en un momento dado, Karol G, tras acabar de cantar con Anuel AA el single que tienen en común, le pidió que se acercara y le plantó un beso que no dejaba lugar a dudas. Aquí hay tomate.

Ver esta publicación en Instagram 🙈🙉🙊 Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 17 Nov, 2018 a las 8:28 PST

Fue la propia cantante la que publicó el pasional momento en su Instagram y en los comentarios podíamos ver como él contestaba con un: “Te amo mi amor”.

El amor de Jaden Smith

El hijo de Will Smith también era noticia hace poco por un episodio similar aunque menos creíble. El joven cantante compartía escenario con Tyler, The Creator cuando aprovechó el momento para decirle a los espectadores: “Solo quiero decir que Tyler, The Creator es el mejor amigo y lo quiero demasiado. Y quiero decirles algo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi novio. Y ha sido mi novio durante mi jodida vida”.

Y para que quedara bien claro luego recurrió a twitter para reafirmarse: “Sí, Tyler, The Creator, se lo he dicho a todo el mundo y ya no lo puedes negar”. A lo que el aludido contestaba: “Jajaja, tú estás loco”. Desde luego no sería la primera vez que juega con esta ambigüedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MyMixtapez (@mymixtapez) el 11 Nov, 2018 a las 8:28 PST

Aunque muchos siguen pensando que todo es un bromance, lo cierto es que él sigue confirmando que es cierto. De hecho, el viernes pasado, en una entrevista de radio volvió a decir que lo que había dicho era cierto.

Antecedentes

Desde luego no son los primeros ni serán los últimos. Ya tenemos antecedentes como aquel beso que se dieron Aitana y Cepeda sobre el escenario durante los ensayos del Bernabéu que confirmó la relación que había entre ellos en ese momento. Beso que luego repitieron durante el concierto ante miles de personas.

También Chenoa y David Demaría, hace ya 8 años, confirmaron su romance con un beso que se dieron en un concierto por Haití en el que ambos actuaban juntos.

También utilizó el escenario para declararse Drake. En los MTV VMA 2016 confesó lo que sentía por Rihanna aunque en ese momento no hubo beso. Llegó unos días después durante uno de los conciertos de la de Barbados que, finalmente, besó al que era su chico.

En ninguno de estos tres casos las historias salieron bien, pero no tiene por qué ser lo mismo que suceda con los que ahora están en pleno enamoramiento. Les deseamos lo mejor a Karol G y Jaden Smith (en el caso de que sea cierta su relación).