5 elementos que no faltaron en la gran noche madrileña de Dani Martín

Dani Martín sí sabe cómo clausurar una gira. Lo ha hecho ofreciendo un fin de semana inolvidable a su público madrileño en el WiZink Center de la mano de su gira Grandes Éxitos y Pequeños Desastres y de LOS40. Un show repleto de los mayores hits de su carrera con el que ha colgado el cartel de entradas agotadas por tercera vez. Sí, tres veces ha llenado el antiguo Palacio de los Deportes este año. La primera de ellas en abril, y las dos restantes el 16 y 17 de noviembre.

Nosotros nos colamos en el espectáculo del sábado 17 de noviembre para comprobar si el intérprete de Cero ofrecería el nivel de adrenalina que esperábamos. Entonces, nos dimos cuenta de que Dani Martín no fue el único protagonista de la noche, sino todos estos elementos que la convirtieron en una experiencia única e irrepetible:

1. Un gallo

Así es. Hace unos meses, un gallo secuestró a Dani para anunciar que él se encargaría de elegir los temas de la gira Grandes Éxitos y Pequeños Desastres. Desde aquel momento, el animal se convirtió en uno más para los seguidores del solista.

Tanto es así que este gallo también pisó el escenario al comienzo de la noche para calentar motores. Lo hacía junto a un cartel que preguntaba al público si estaba listo para el show que daría comienzo minutos más tarde. El WiZink rugió, el gallo abandonó el escenario y el protagonista de la noche inauguró la fiesta musical de la noche.

Pero el animal tuvo otro minuto de oro al final del concierto. Cuando parecía que Dani Martín había despedido el concierto, el gallo apareció con un cartel que decía "Te falta una canción". Entonces, sonaron los primeros acordes de Zapatillas y el público enloqueció.

¿Quién lleva a un gallo a sus conciertos? Exacto. Dani Martín.

2. La nostalgia

Cero, Qué Bonita La Vida y Dieciocho fueron algunos temas que sonaron en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Pero también lo hicieron las canciones que protagonizaron la adolescencia y juventud de millones de personas alrededor del mundo.

Volverá, Volver a Disfrutar, Besos y Zapatillas de El Canto del Loco formaron parte del repertorio de temas que el madrileño tenía preparado. La adrenalina de los asistentes se disparaba cada vez que un tema de la banda sonaba en el recinto, siempre invadidos por la nostalgia.

3. Público de todas las edades

El Canto del Loco no solo cautivó los oídos de chicas adolescentes. Niños, adultos y ancianos también pedían sus canciones en la radio, los mismos que no se quisieron perder la gira de Dani Martín, y la noche del WiZink no iba a ser menos.

El recinto se llenó de un público de todas las edades, porque, aunque el vocabulario de Dani no sea apto para menores, su música es un vicio irremediable.

4. El Rock and Roll

Un gallo, la nostalgia y un público variado. Pero, ¿qué es Dani Martín sin el Rock and Roll? Y, ¿qué es el Rock and Roll sin Dani Martín? La noche madrileña disfrutó del estilo musical del solista gracias a su espírituo guerrillero y macarra. Tanto es así que ofreció un remix de algunos hits internacionales de este género, como es American Idiot de Green Day.

Aunque el rock no fue el único estilo musical que lo acompañó sobre el escenario, pues también hubieron momentos para las baladas.

5. Los invitados

Pero el intérprete de Cero no subió solo al escenario. Como ha hecho con el resto de fechas de la gira, varias voces conocidas de la industria de la música pisaron el escenario del recinto para sorprender al público allí presente. Iván Ferreiro, Coque Malla y Fito fue el tridente que consiguió que nadie utilizase su asiento aquella noche.

Una noche que permanecerá en la memoria de más de 15.000 personas para siempre. Una noche en la que la música y la emoción también compraron su entrada. Una noche en la que el WiZink Center cumplía su concierto número 500. Una noche y una gira despedidas por un "Sed felices" de Dani Martín.

Y tú, ¿cómo viviste la noche del 17 de noviembre?