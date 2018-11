Prepárate para el concierto de 5SOS en Madrid con esta playlist

5 Seconds Of Summer va a clausurar su gira Meet You There en el WiZink Center de Madrid este lunes 19 de octubre. Y lo hará de la mano de LOS40 y un repertorio de canciones que han protagonizado esta última etapa de su carrera, y también las anteriores. Nosotros nos hemos encargado de reunirlas en una playlist para que calientes motores y vivas una noche repleta de emoción, recuerdos y mucha música.

La banda australiana de pop/rock viaja hasta la capital española tras recorrer todos los continentes, desde Asia hasta Europa, pasando por Oceanía y América del Norte. Y sí, han elegido España como la ciudad que dice adiós al tan esperado tour tras haber publicado el álbum Youngblood.

Calum, Ashton, Michael y Luke comenzaron en la industria musical publicando pequeñas covers en su cuenta de Youtube. Poco a poco, los vídeos recorrieron todos los rincones del planeta, hasta llegar a oídos de Louis Tomlinson, el ex integrante de la banda británica One Direction.

El joven solista contactó con ellos para invitarlos a convertirse en los teloneros del Take Me Home Tour en 2013. Causaron tanto furor entre el público y los miembros de la boyband que repitieron con las giras Where We Are y On The Road Again, aunque con esta última lo hicieron en tan solo 4 conciertos.

Ahora, 5SOS cuentan con tres álbumes, 12 giras y millones de seguidores alrededor del planeta. Un apoyo que han ganado gracias a los hits que han lanzado durante su carrera, destacando su último trabajo, Youngblood, que supone la vuelta del grupo a las listas de éxitos y los escenarios. Este álbum vio la luz el 15 de junio de este mismo año e inlcuye temas como Want You Back, Valentine o Talk Fast.

¿Te vas a perder todos estos temas, y muchos más, en directo? ¡Hazte con tu entrada!