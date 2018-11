Steve Aoki, BTS - Waste It On Me [2018]

¿Alguna vez has visto una de las películas de Resacón en Las Vegas? Entonces quizás te suene el protagonista del nuevo videoclip de Steve Aoki junto a sus grandes y exitosos amigos BTS. Waste It On Me muestra a un Ken Jeong (Leslie Chow) haciendo playback e interpretando cada estrofa que canta la banda surcoreana, quienes, por cierto, no aparecen en ninguna de las escenas de este vídeo musical.

Ver esta publicación en Instagram AZN INVASION @bts.bighitofficial #wasteitonme Una publicación compartida de Steve Aoki (@steveaoki) el 27 Oct, 2018 a las 12:36 PDT

Podemos ver a un Ken Jeong trabajando como barman en una discoteca a la que entra la chica que le gusta de la mano del que parece un modelo coreano, interpretado por Ross Butler (13 Reasons Why, Riverdale). Curiosamente, según informa Soompi, es la hermana de Steve Aoki quien da vida al personaje de la fémina. Allí, Ken Jeong intenta acercarse a ella y reta al atractivo chico a una partida de karaoke en la que el tema del conocido DJ y la banda surcoreana es el protagonista. Finalmente, el surcoreano acaba dándolo todo junto a la chica.

Estas escenas aparecen en pantalla junto a otras en las que aparecen Steve Aoki y otros rostros de Corea en la misma fiesta en la que tiene lugar la historia del videoclip. ¡Una locura!

Hemos de recordar que Waste It On Me, el tema incluido en el nuevo álbum de Aoki, Neon Future III, alcanzó la primera posición de las listas de iTunes de 49 países y el Top 10 en 66 rincones del mundo. Pero eso no es todo. A los cinco días de su lanzamiento, consiguieron 11 millones de reproducciones en Spotify. ¡Wow!

Waste It On Me es la segunda colaboración del DJ y el grupo, siendo MIC Drop la primera de ellas.

Sin BTS pero con una gran acogida. Steve Aoki y la banda muestran orgullosos algunos de los rostros más conocidos de su país en su nuevo videoclip. ¿Aún no lo has visto?