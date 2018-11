El Black Friday ya está aquí. Este próximo viernes 23 de noviembre se celebra el tradicional día de compras en Norteamérica que se ha exportado a todo el mundo. En España, además de recomendarte que vigiles los precios de antes del Black Friday para que no te den gato por liebre, muchas compañías tienen grandes descuentos para ti.

Si te has pasado medio año ahorrando para este día y te has perdido algunos de los videojuegos más importantes del año a la espera de un momento más propicio, ha llegado tu momento.

Estas son las ofertas del Black Friday en videojuegos que deberías conocer

Videojuegos

Si estás pensando en ampliar tu catálogo de juegos vas a tener que elegir porque casi todas las compañías han presentado grandes descuentos en algunos de sus títulos más importantes.

PlayStation ha sido una de las más agresivas en las rebajas de sus títulos. Hasta el próximo 26 de noviembre podrás encontrar las versiones físicas de Marvel's Spider-Man por 40 euros, God of War por 30 y Gran Turismo Sport o Detroit Become Human por 20. Entre el resto del catálogo rebajado figuran Shadow of the Colossus, Uncharted, Horizon Zero Dawn, Everybody's Golf, Knack 2, Wipeout Omega Collection, The Order, Quantic Dream Collection, No Man's Sky, The Last Guardian, God of War III Remastered, Gravity Rush 2, Nioh...

Los mejores juegos que sí o sí tienes que añadir a la lista de tu #PS4 están en la familia #PlayStationHits 🎮😉 Hazte ya con los títulos de esta increíble colección a un precio alucinante 😎 https://t.co/D1YvzdeWOn pic.twitter.com/U5IDHjjkVS — PlayStation España (@PlayStationES) 16 de noviembre de 2018

Si te mueves mejor en versión digital, en PS Store encontrarás FIFA 19, Call of Duty: Black Ops 4, Assassin's Creed Odyssey o NBA 2K19, entre otros muchos, con importantes rebajas. Ubisoft, por su parte, también tiene grandes promociones en juegos como The Crew 2, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey y Origins, Watch Dogs 2, Anno 2205, Rayman Legends...

PlayStation VR

Los usuarios podrán hacerse con el Starter Pack de PS VR, que incluye el propio dispositivo, PS Camera y el videojuego VR Worlds, por un precio recomendado de 200 euros lo que supone una rebaja de 100€ sobre el precio original.

Además, la oferta de PS VR (activa hasta el día 2 de diciembre de 2018) también incluye como opción la posibilidad de añadir, por solo 20 € más, el videojuego Astro Bot Rescue Mission, una aventura de plataformas en perspectiva en tercera persona protagonizada por el simpático robot Astro.

Servicios online

Y si estás enganchado a Fornite, a Call of Duty o a cualquier juego online, este Black Friday también vas a poder encontrar alguna que otra rebajilla para acceder al servicio online de tus consolas. PS Plus rebaja el 20% sobre el precio total de la suscripción anual teniendo un año de acceso a PS4 por 48 euros.

¡Black Friday a lo GRANDE!🖖¡Descuentos de hasta un 80% en cientos de títulos, merchandising y Season Pass!🎮Disponible en TODAS las plataformas. ¡Aprovecha y compra ya!👇🛒 — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) 16 de noviembre de 2018

Consolas

Es posible que el ciclo de la actual generación de consolas esté próximo a su fin (2020 parece que será el año) pero por si las moscas aún puedes conseguir las plataformas del momento a buen precio. En diferentes portales online podrás encontrar packs de Microsoft a un gran precio. Una Xbox One S de 1TB con dos mandos y tres meses de Game Pass te saldrá por 200 euros (si lo prefieres puedes elegir juegos como Fortnite o Shadow of the Tomb Raider en lugar de mandos y el online).

Para la Xbox One X la oferta llega hasta los 380 euros y puedes añadir juegos como Forza 4 o Fallout 76 por 400 euros o con Red Dead Redemption por 458.