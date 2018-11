Rita Ora: “Si tuviese que definir ‘Phoenix’ con una palabra sería ‘libre’ ”

Rita Ora es de esas artistas cuya carrera es un prisma de mil caras. Actriz, modelo, cantante y compositora, la intérprete del reciente éxito Let You Love Me decidía hace un tiempo dedicarse por completo a darle forma a un nuevo proyecto musical. ¿El resultado? Phoenix, un disco imprescindible acerca del cual tuvimos la suerte de poder charlar con ella.

EL ANTES

Sobre su procedencia, Rita se describe a sí misma como una ciudadana londinense sin que eso suponga ocultar sus orígenes como refugiada albanokosovar. El éxito de la artista responde a un talento natural unido a su carácter ambicioso y espíritu de superación. Es por ello que no contempla la posibilidad de dejar pasar una oportunidad (véase su amplio currículum).

Ver esta publicación en Instagram Space Cadet 👽 Una publicación compartida por RITA ORA (@ritaora) el 15 de Nov de 2018 a las 4:05 PST

Su apuesta inicial fue el cine, y la primera vez que su rostro se mostró al público fue en la película Spivs (2004), donde debutó como actriz con tan solo 14 años. Aunque en alguna ocasión ha comentado que esa fue la época en la que decidió que quería dedicarse a la música, la oportunidad de cumplir su sueño no se presentó hasta 5 años después.

En 2009 se animó a participar en el programa británico Eurovisión: Your Country Needs You, un concurso cuyo propósito era encontrar un nuevo talento para representar al país en el Festival de la Canción europeo. Sin embargo, abrumada por la competitividad del mundo de la música, abandonó el proceso de selección. Quién le iba a decir que ese sería el comienzo de la vorágine que acabaría convirtiéndola en artista.

Ese mismo año firmaba su primer contrato con Roc Nation, el sello discográfico de Jay Z, con el que sacó su primer álbum titulado ORA (2012). En él se incluían Hot Right Now (con DJ Fresh), How We Do (Party) y R.I.P (con Tinie Tempah), tres temas estrenados antes del lanzamiento cuya popularidad ayudó a que el disco se convirtiese en un éxito.

Sin embargo, el desenlace de la historia no fue del todo positivo. Rita abandonó Roc Nation tras una polémica que nunca terminó de explicarse, ya convertida en un icono de la música, la moda y el marketing.

Después de siete años dedicados a disfrutar de su fama y a tocar distintos palos, la cantante regresa con Phoenix, un trabajo donde se deja notar una nueva madurez y el desarrollo de un estilo más personal y marcado.



EL DESPUÉS: PHOENIX

No nos cabe duda de que el que es el segundo álbum de estudio de la cantante le ha costado sudor y lágrimas (y a sus fans también).

Los rumores acerca de su regreso a la sala de grabación comenzaron en 2014 y provocaron numerosas especulaciones sobre cómo sería el próximo disco de la artista. Han hecho falta cuatro años para que por fin se desvelen los secretos que esconde Phoenix, y la pregunta ahora es ¿conseguirá cumplir las expectativas?

Durante ese período de tiempo ha ido lanzando adelantos del disco, que saldrá a la venta el próximo viernes 23 de noviembre. Entre ellas están Lonely Together, su tema con el fallecido Avicii; Girls, la polémica colaboración con Bebe Rhexa y Cardi B tras la cual Rita se declaraba bisexual; la pegadiza Anywhere; For You, que ha creado con Liam Payne y Let You Love Me, el último single que nos enseñaba antes del estreno oficial del completo.

En LOS40 tuvimos la oportunidad de escuchar en primicia todas las canciones que componen el álbum y hemos extraído las siguientes valoraciones: se trata de un trabajo donde la voz de la cantante adquiere un nuevo protagonismo; los temas desconocidos presentan un carácter más maduro con una producción más personal y propia; el resultado final sigue siendo potente, pero el peso musical (a pesar de que se incluyen colaboraciones) recae directamente en la artista, que muestra un lado más íntimo.

Durante su paso por España con motivo del CCME Fan Edition del pasado mes de octubre tuvimos la oportunidad de hablar con ella acerca de Phoenix en una conversación donde nos desveló todos los detalles del mismo. Además, pudimos tratar temas que resultan de especial importancia y actualidad en el momento.

Mis fans vienen después del concierto y me dicen ‘muchas gracias, me has dado confianza para decirle a mis padres que soy gay’. Eso es para lo que hago música

Haciendo referencia a Girls, la artista recalcaba la importancia de aprovechar la libertad de expresión y opinión desde la posición privilegiada de los artistas como altavoces para ayudar a normalizar causas sociales como la libertad sexual y a visibilizar la diversidad. Según sus propias palabras, uno de los momentos más especiales de su carrera es "cuando mis fans vienen después del concierto y me dicen: ‘muchas gracias, me has dado confianza para decirle a mis padres que soy gay’. Eso es para lo que hago música".

Creo que todo el mundo merece una nueva oportunidad. No sé si yo misma estaría sentada aquí si no hubiese crecido en Londres

Además, también hablamos sobre las polémicas migratorias que tanta relevancia cobran en estos momentos. Habiéndolo vivido en sus propias carnes, Rita Ora se pronunciaba sobre el tema: "creo que todo el mundo merece una nueva oportunidad. No sé si yo misma estaría sentada aquí si no hubiese crecido en Londres".

Como ella misma nos explicaba, durante el proceso de creación del disco se ha sentido libre y se ha dejado llevar por su gusto e intuición a la hora de componer. La mujer es un elemento importante dentro de las canciones y en Phoenix podemos encontrar una versión más sincera y entera de su propia feminidad.

Al lanzamiento de este nuevo trabajo le sigue una gira cuyas fechas ya ha anunciado la cantante desde sus redes sociales. Aunque no tendremos la suerte de ver pasar el tour por nuestro país, cualquier excusa es buena para pegarse un viaje musical... ¡y más si es para verla a ella!