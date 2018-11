Beret: “A mí me gustaría ser jurado de un talent show”

Beret se ha convertido en una de las sorpresas de los últimos tiempos. Así, como quien no quiere las cosas ha pasado de ser un joven sevillano que lo intentaba en youtube a un artista reclamado en Latinoamérica y aplaudido en España.

Y claro, con todo esto no puede más que estar “bastante contento. Ha ido la cosa rápida y justo ahora que vengo de latinoamérica, la gente allí es hiper ultra fanática, estoy flipando”.

Y es que ha sido un éxito repentino que todavía está intentando asimilar mientras algunos se preguntan, ¿de dónde viene este fenómeno? “Se han juntado muchas casualidades, muchos temas. Justo ahora hice el remix de un tema mío que se llama Vuelve con Sebastian Yatra. Saqué Lo siento, que empezó a sonar en España en la radio por primera vez, y saqué Te echo de menos. Se han juntado tres cosas y ha sido como ¿qué ocurre?”, explicaba en YU como respuesta a este fenómeno que está viviendo.

El caso es que este sevillano tiene solo 22 años y ya tiene tres discos. Y todo se lo debe a una casualidad. “Un amigo mío hizo un tema de rap y dijo ‘yo también voy a hacer un tema de rap’. Y sin mi consentimiento, ese amigo empezó a enseñárselo a la gente del barrio y me viene un día y me dice, ‘tío, lo siento pero se lo he enseñado a tal, tal y tal y resulta que me lo han pedido para tenerlo en el móvil que quieren escucharlo’”, recuerda sobre aquellos orígenes.

Fue entonces cuando se planteó subir sus canciones a alguna plataforma social. Primero fue myspace, gracias a su padre, pero luego acabó en youtube. Subió aquel tema y se olvidó de la plataforma. Un año después volvió y flipó con cómo se habían multiplicado sus seguidores sin haber hecho nada. Así que, siguió haciendo canciones y desde entonces han pasado cuatro años.

El músico reconoce que con 12 años ya componía aunque claro, los temas que trataba por aquel entonces eran los típicos de esa edad. “En el instituto entraba a las 7 de la mañana y salí a las 9 de la noche. Estaba casi interno y cogía cuatro autobuses, así que… tiempo libre para que mi cabeza volase de forma increíble”, recuerda de aquella época.

“Imagínate con 12 años, era una bola además, mi vida se basaba en la vida de la marmota, me levantaba y sabía la gota de aire acondicionado que iba a caer cada momento y en cada lugar y uno de mis primeros temas fue sobre un videojuego, Animal Crossing y hablaba de mi vida con ese juego”, confiesa.

Luego fue creciendo y empezó a hablar de amor y desamor. “Hay ex novias que me han dicho ‘oye, ¿estás bien?’, tranquila…”, admite.

Y es que han cambiado mucho las cosas en poco tiempo. Todavía recuerda su primer concierto en Málaga. “Yo no estaba nervioso por si lo hacía bien o lo hacía mal, estaba nervioso porque no sabía qué hacer. Lógicamente cataba mis canciones pero entre tema y tema era como ¿qué hago? Recuerdo que entre tema y tema, me quedaba ahí”, relata.

Ahora las cosas son distintas y es capaz incluso de enfrentarse a 15.000 personas en un estadio de Quito, Ecuador. Y en cuanto al futuro, se ve en Miami o siendo jurado de un talent show. “Me gustaría ser jurado”, asegura. De eso y mucho más habló con Dani Mateo, no tienes más que darle al play para conocer mejor a este chico del que vamos a seguir hablando mucho.