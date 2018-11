Ariana Grande y Halsey planean un levantamiento femenino

No hay nada que nos haga mayor ilusión que la unión entre artistas. Y más si ayuda a fomentar la sororidad en la música y el apoyo entre mujeres. El último momento #girlpower lo han protagonizado Ariana Grande y Halsey a través de las redes con un alegato a la revolución femenina.

Todo comenzaba cuando la intérprete de Thank U, Next compartía en una historia de Instagram una captura de pantalla con un mensaje enviado por la cantante de Without Me en la que decía lo siguiente: "De verdad, estoy feliz de que seamos solo nosotras ahora. Las chicas nos necesitan. Ha llegado el momento de un levantamiento. Atención mundo: ya no aguantamos una mierda".

Ver esta publicación en Instagram u glo grl. @dendoll Una publicación compartida por halsey (@iamhalsey) el 16 de Nov de 2018 a las 12:59 PST

Las palabras de Halsey formaban parte de la felicitación personal que le dedicaba a Ariana tras el éxito de su última canción dedicado a sus exs, que ha conseguido alcanzar los puestos más altos de las listas musicales y terminar de sellar el éxito de la artista.

Como respuesta, Grande compartía el screenshot en su cuenta de la red social, donde además respondía con un "en absoluto" y una mención a su compañera de profesión acompañada de su característico emoticono de corazón negro.

Ariana Grande comparte en su Instagram Stories el mensaje de Halsey / Instagram

Este acontecimiento no solo es una prueba de la buena relación que tienen ambas cantantes, sino que además es una demostración de que entre ellas no existe competición alguna. De hecho, el elenco de fans de una y otra ya han comenzado a especular sobre una posible colaboración y, aunque no existen pruebas de ello, admitimos que nos encantaría ver a dos artistas de éxito uniendo sus talentos en una misma canción.

Lo que tenemos claro es que si la revolución femenina empieza en la música, no podemos imaginar dos mejores mujeres al frente que Ariana y Halsey.