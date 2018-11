'La casa de papel' lo ha vuelto a hacer. Ha marcado otro hito. Se ha convertido en la primera serie española de la historia en ganar un Emmy Internacional como mejor drama.

Álex Pina- el creador- y Sonia Martínez - directora de ficción de Atresmedia- se encargaron de recoger la ansiada estatuilla que han celebrado en todas sus redes:

"Es muy importante para la ficción española"

La 46ª edición de los premios Emmy va a marcar un antes y un después en la ficción española. Ha sido la noche en la que una de nuestras series se ha llevado el galardón y no podía ser otra que 'La casa de papel', la ficción revelación que lleva haciendo las delicias del mundo entero desde que se estrenara en Netflix.

La serie- original de Atresmedia- se enfrentaba en su categoría a 'Urban myths', del Reino Unido; 'Um contra todos', de Brasil; e 'Inside edge', de la India.

Finalmente fue la historia de atracos la que se alzó con la estatuilla y Martínez recalcó: "Estamos muy orgullosos de estar aquí y es muy importante para la ficción española".

Un reconocimiento que redondea el paseo por las nubes de una serie que iba a ser de una temporada en Atresmedia pero que al ver el monumental fenómeno que produjo en Netflix, ya está produciendo la segunda.

Lista ganadores de los Premios Emmy Internacional 2018

A continuación, detallamos la lista completa de los ganadores del Emmy Internacional 2018:

- Mejor drama: 'La Casa de Papel' (España)

- Mejor comedia: 'Nevsu' (Israel)

- Mejor serie de formato breve: 'Una historia necesaria' (Chile)

- Mejor telenovela: 'Ouro Verde' (Portugal)

- Mejor TV movie/miniserie: 'Man in Orange Shirt' (Reino Unido)

- Mejor documental: 'Goodbye Aleppo' (Reino Unido)

- Mejor programa de prime time de habla no inglesa: 'El Vato' (EEUU)

- Mejor programa no guionizado: 'Did You Get The Message?' (Bélgica)

- Mejor interpretación masculina: Lars Mikkelsen en 'Ride Upon the Storm' (Dinamarca)

- Mejor interpretación femenina: Anna Schudt en 'Ein Schnupfen hätte auch gereicht' (Alemania)

- Mejor programación artística: 'Etgar Keret: Based on a True Story' (Países Bajos)