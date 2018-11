El gran cambio de Taylor Swift: adiós a su discográfica de toda la vida

El primer paso hacia el nuevo proyecto musical de Taylor Swift ya está dado. Un mes después de que la cantante finalizara su contrato con su compañía discográfica de toda la vida, ha firmado un nuevo acuerdo en lo que será el mayor cambio de su carrera hasta la fecha.

La intérprete cambia Big Machine por Republic Records (Universal Music). Con Big Machine ha permanecido durante los doce años de su carrera en los que ha publicado seis discos (Taylor Swift, Fearless, Speak now, Red, 1989 y Reputation) siendo los tres últimos los que la catapultaron a la fama internacional.

A pesar de que Taylor Swift cambia de compañía, todo el catálogo de la cantante se queda, de momento, en Big Machine aunque Universal Music está negociando con el sello de toda la vida de Taylor para poder comprar los derechos.

De momento los detalles económicos del acuerdo entre la vocalista y Republic Records (Universal Music) no se han desvelado (ni creemos que vaya a desvelarse pronto) pero algunos detalles sí que han trascendido porque la propia artista se ha encargado de darle difusión.

Ver esta publicación en Instagram My new home 🎶 Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 19 Nov, 2018 a las 7:37 PST

"Es un éxtasis anunciar que mi nuevo hogar musical será Republic Records y Universal Muic Group. A lo largo de los años Sir Lucian Grainge y Monte Lipman han sido unos increíbles compañeros. Es alucinante para mí que ellos y todo el equipo de UMG vayan a ser a partir de ahora mi familia discográfica. Es también muy excitante saber que poseeré todas mis grabaciones máster que haga a partir de ahora. Es realmente muy importante para mí mirar junto a una compañía por el futuro de nuestra industria. Me siento motivada por las nuevas oportunidades creadas por el mundo del streaming y el siempre cambiante universo de nuestra industria... Creo además que el streaming fue creado y prospera basado en la magia creada por los artistas, escritores y productores" escribió Taylor Swift en su perfil de Instagram.

"Había una condición que significaba para mí mas que ninguna otra del acuerdo. Como parte de mi nuevo contrato con UMG, pedí que cualquier venta de una reproducción de Spotify resulte en una distribución para sus artistas sin obligación de devolverla. Ellos han estado generosamente de acuerdo con esto en lo que creen que serán unas mejores condiciones de paco que cualquier otra existente de cualquier gran discográfica. Creo que es una señal de que se van consiguiendo cambios positivos para los creadores, un objetivo que nunca voy a dejar de perseguir de cualquier maner que pueda. Me alegro de haber tenido a Sir Lucian Grainge como un compañero en estos esfuerzos".

Condiciones ventajosas para Taylor Swift y para el resto de artistas que comparten sello con ella desde este mes de noviembre de 2018 en el que venció su último contrato con su compañía de toda la vida para quien también ha tenido un cariñoso recuerdo: "Quiero expresar mi eterna gratitud a Scott Borchetta por creer en mí desde que tenía 14 años y por guiarme a través de una década de trabajo de la que siempre estaré orgullosa. Estoy muy agradecida de poder haber hecho lo que amo, especialmente con la gente con la que me he sentido afortunada de poder trabajar. Lo mejor que me llevo y de lo que me siento afortunada es de la dedicación, confianza y lealtad que me dieron mis fans que se preocuparon de las palabras y las melodías que escribí. Mi mayor objetivo en el futuro es haceros sentir orgullosos. No puedo esperar para mostraros lo que vendrá a continuación. Con amor, Taylor Swift".