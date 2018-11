Ariana Grande promete vídeo para Thank u, next

Hay pocas probabilidades de que el vídeo llegue en lo que queda de mes de noviembre pero Ariana Grande ya ha dejado constancia en sus redes sociales de su promesa: habrá vídeo de Thank u, next.

La canción se estrenó a comienzos de mes en las principales plataformas de streaming y se ha convertido en el mayor éxito de la carrera musical de la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos).

No es la primera vez que la intérprete se inspira en su propia vida sentimental para crear canciones, como ella misma reconoce en algunos versos de esta canción pero el repaso tan completo a sus parejas así como el momento elegido (tras la reciente muerte de Mac Miller y su ruptura con Pete Davidson) ha disparado la expectación hasta conquistar los primeros puestos de las listas de todo el mundo (Estados Unidos, Australia...).

Ariana Grande estrenó un lyric vídeo con una estética muy particular que ahora ha aprovechado para lanzar la promesa de que el clip de Thank u, next está en camino.

"Oficialmente, Thank u next ya es Platinum. Pero no os preocupéis, aún así vais a tener un vídeo" escribía la cantante.

Si hacemos caso a lo que Ariana Grande ha escrito a sus fans, este nuevo álbum de estudio, de momento bautizado como AG5, no tardará demasiado en llegar pero otra cosa será la opinión de su compañía discográfica cuando hace apenas unos meses que ha lanzado Sweetener.

El vídeo podría ser el primer paso para su llegada aunque de momento la fecha sigue siendo una incógnita y tal vez se demore hasta mediada su gira mundial.