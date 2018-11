Primer vistazo del remix de ‘Teléfono’, con Aitana y Lele Pons

Si ayer te desvelábamos el tracklist del primer álbum de Aitana, hoy toca hablaros del remix de Teléfono, uno de los temas incluidos en el disco.

Han pasado ya varias semanas desde que la cantante confirmara que estaba preparando una nueva versión del tema a dúo con Lele Pons, una de las latinas más influyentes del momento. Pues bien, ambas artistas han anunciado que el videoclip estará disponible en Youtube este mismo miércoles, a partir de las 18 horas.

Para generar más expectación, Aitana y Lele han compartido en sus redes sociales un adelanto del vídeo, donde podemos ver a las dos en acción y escuchar una parte inédica de la canción en boca de la influencer venezolana: "Aquí, que esto se termina. Un poco de tu propia medicina. A mí no me vengas a buscar, que no te voy a contestar".

Aitana × Lele Pons

RMX Teléfono



21 NOV - 18h(🇪🇸) Youtube



Iniciamos una nueva cuenta atrás para ver ese videoclip que grabaron en Los Ángeles: 2 DÍAS #RmxTeléfono 📞🔥 pic.twitter.com/GIK8nOGD1m — Aitana ✨ DailyES 📞 (@Aitana_DailyES) 19 de noviembre de 2018

Teléfono RMX, junto a la versión original, formará parte del EP que Aitana lanzará el próximo 30 de noviembre. Se trata de la primera parte del proyecto con el que la segunda finalista de Operación triunfo 2017 debutará en la música. La segunda, en principio, verá la luz en algún momento de 2019.

Aitana y Lele Pons, el nuevo dúo de moda

Tras arrasar con Lo Malo, junto a Ana Guerra, Aitana intentará conquistar el mercado latinoamericano con su amiga Lele Pons y esta remezcla de Teléfono.

Lo cierto es que Aitana y Lele están haciendo muy buenas migas. Se dedican elogios y buenas palabras en redes sociales, han presentaron juntas uno de los premios de los Latin Grammy y, a partir de este miércoles, iniciaran una aventura profesional que las unirá de por vida.