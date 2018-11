5SOS, la psicodelia y la nostalgia inundan el WiZink Center de Madrid

5 Seconds Of Summer eligieron Madrid como la ciudad de clausura de su gira internacional Meet You There el pasado 19 de noviembre. Y lo hicieron de la mano de LOS40, así que nosotros no quisimos perdérnoslo. Una ocasión que también aprovecharon los integrantes del grupo para cantar el "Cumpleaños feliz" a su guitarrista Michael Clifford. ¡Menuda celebración!

Con este tour, han ofrecido un espectáculo único compuesto por las canciones de su último álbum Youngblood y por algunas de las que las han acompañado durante su carrera. Así es. Una fiesta musical, porque es lo que Calum, Ashton, Michael y Luke ofrecieron, y protagonizada por una puesta en escena psicodélica y un fuerte sentimiento de nostalgia. Para ello, contaron con el directo de Lovelyband, un grupo de Los Ángeles que han abierto cada uno de los conciertos ofrecidos en Europa.

Lo cierto es que fueron los más indicados para hacerlo, ya que son similares en estilo musical a los protagonistas de la noche. A las 20:30 horas abandonaron el escenario y el público allí presente subió los decibelios del antiguo Palacio de los Deportes. Y así ocurrió media hora más tarde. A las 21:00 horas, la banda australiana que un día teloneó a One Direction dio comienzo a su último concierto del Meet You There Tour.

Babylon, Talk Fast y Moving Alone fueron los primeros temas que sonaron en el recinto y que dieron paso a uno de los hits que llenaron al público de nostalgia: She's Kinda Hot, el tema que publicaron en 2015 y que solo los viejos seguidores de la banda recuerdan con cariño.

She's Kinda Hot - 5SOS

La fiesta no debía parar. Waste The Night, More, Better Man, If Walls Could Talk, Ghost Of You. Temas, temas y más temas, y todos procedentes del álbum Youngblood y una puesta en escena protagonizada por un juego de luces LED al fondo del escenario. Al más puro estilo The 1975.

Llegó el momento que el público temía: el de las baladas. "Temía" porque las lágrimas estaban aseguradas. Amnesia y The Only Reason generaron un auténtico mar de lágrimas en la pista del WiZink Center en pleno ecuador del concierto.

Los miembros del grupo y el público cantaron cumpleaños feliz a Michael Clifford, el guitarrista de la banda.

Pero si hay algo que caracteriza a 5 Seconds Of Summer es su entusiasmo por conectar con su público español, algo que demostraron pronunciando algunas palabras en este idioma, y con las que además presentaron sus próximos temas. Llegó el turno de Lie To Me, Why Won't You Love Me, Valentine, Meet You There y Jet Black Heart.

La noche estaba llegando a su fin, y lo supimos cuando sonó Want You Back, el single principal del álbum protagonista de la noche. Cuando los últimos acordes sonaron, se dio paso a un corto Encore en el que el público suplicaba la vuelta de su grupo favorito al escenario.

Así lo hicieron, pero para despedir el concierto con dos de sus mayores hits: She Looks So Perfect y Youngblood. El Wizink Center rugió y el éxtasis poseyó las paredes del recinto. Solo se respiraba emoción y mucha música.

Una banda australiana, 19 canciones y un recinto para 5.000 personas fueron suficientes para vivir una noche que ni en un estado de Amnesia se podría olvidar. Y si no pudiste vivirlo, no te preocupes, porque 5SOS aseguraron ponerse manos a la obra con un nuevo álbum muy pronto, por lo que las posibilidades de una nueva visita a España son más que evidentes.