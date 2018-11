Nerea Rodríguez: “A mi madre no le gustaba la portada”

Nerea Rodríguez ha sido una de las última concursantes de Operación Triunfo 2017 en sacar single. Y ahora no es una balada que habla de amor pero quizás no del más convencional. Una relación a tres en la que se conforma con lo que hay… o no. Esa es la encrucijada que plantea.

Desde que salió, Nerea no ha dejado de recibir buenos comentarios aunque también alguna crítica, sobre todo por la portada que no ha convencido a todo el mundo.

Tras hablar con ella, uno llega a la conclusión de que no le importa lo que digan porque ella ha sido honesta consigo misma y ha hecho lo que quería hacer y, al final, eso es lo que importa.

Desde que salió el viernes supongo que has recibido un aluvión de comentarios, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención para bien?

Ha habido millones de comentarios buenos pero ahora mismo el comentario que más podría recordar es el mensaje que me comentó Alfred que me dijo: “Una persona que es feliz con lo que tiene y que aprovecha cada segundo por trabajar y hacerlo bien. Eres un ejemplo para todos, sigue sonriendo, sigue brillando”. Ese fue el mensaje que me puso y me emocionó muchísimo porque me pareció muy bonito.

Pero las monedas tienen dos caras. ¿El comentario para mal?

Sinceramente no me he puesto demasiado a leer comentarios negativos. Sí es verdad que cuando publiqué la portada mucha gente dijo que no le gustaba la portada, que ellos podrían hacerla con un programa de edición y yo pensé ‘bueno, a veces confundimos algo bueno con algo complejo, ¿Por qué algo sencillo no puede ser bueno?’. La portada me la pensé mucho y yo quería que la imagen fuera en la ducha, me parecía algo importante porque me la había imaginado así.

También se habló del pelo de tus brazos. Algunos lo han interpretado como una reivindicación feminista, ¿qué opinas?

Me pareció una tontería. Una cosa no tiene nada que ver en la otra. En ningún momento, tener pelos o no en los brazos es ser feminista o no y digo los brazos como cualquier otra parte del cuerpo. Tú te depilas o no si quieres o no y eso no tiene nada que ver con tu ideología. Yo me considero un intento de feminista porque considero que en esta sociedad es muy difícil ser feminista porque vivimos llenos de micro machismos. Yo me depilo las piernas y otras cosas y los brazos no me los depilo porque no quiero y no por eso soy ni más ni menos feminista. A veces me sorprende porque nunca me imaginé que la gente lo que comentara de la portada era que se me veían los pelos de los brazos, sorpresas que te da la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Rodríguez (@nerearoficial) el 11 Nov, 2018 a las 5:57 PST

De todas formas, ¿cuál era el mensaje que tú querías transmitir con esa portada?

Para mí es un momento de tristeza/desolación y un momento de estar sola, por eso me parecía guay el momento en la ducha. Para mí era importante porque la canción habla de una encrucijada de una persona que la vive sola, no tiene nadie en quién apoyarse porque en teoría es un secreto y me parecía interesante que fuera una imagen sola. Una imagen triste, aislada y por eso las tonalidades de la portada. Por ejemplo, a mi madre no le gustaba la portada porque decía que se me veía triste y a ella no le gusta verme triste pero era lo que yo pretendía transmitir.

Sobre todo contrasta porque tú transmites generalmente una imagen muy positiva y de buen rollo.

Es que soy muy positiva pero también soy muy dramática. Yo soy una drama queen y hago un mundo de todo y por eso soy dramática también artísticamente hablando. Es lo que decía de ser honesta conmigo misma. Como soy yo como persona es como se va a reflejar en cómo soy yo como artista. Así que, soy una dramática y había que mostrarlo de alguna manera. He sido sincera conmigo misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Rodríguez (@nerearoficial) el 18 Nov, 2018 a las 12:12 PST

Y va Cepeda y genera otro aluvión de titulares con la foto que recrea tu portada, ¿te ha gustado el apoyo, te has sentido eclipsada…?

Me ha gustado mucho, me parece un detalle. Ya no sólo de él sino de todos los compañeros que me han apoyado de una manera u otra. Todos han subido historias, post o historias hablando de mí, de mi tema y me siento super agradecida de todo el apoyo que he tenido de mis compañeros y mis amigos.