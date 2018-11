Nerea Rodríguez: “No hay disco pero voy a trabajar y luchar porque un día lo haya”

Desde que Operación Triunfo 2017 llegó a su fin, los diferentes concursante que pasaron por el concurso han ido preparando sus debuts en la música. Cada vez quedan menos por dar a conocer su propuesta y Nerea Rodríguez ha acortado esa lista ahora que acaba de lanzar Y ahora no, su primer single.

Ha tardado en llegar porque quería tener claro que lo quería hacer y porque Los Javis la ficharon para La Llamada y eso le ha quitado tiempo. Si hay algo que podría definir su propuesta es honestidad, es en lo que ha puesto más empeño.

Charlar con ella es un placer porque la naturalidad de la que hacía gala en la Academia es la misma que exhibe en una charla de tú a tú y no tiene reparos para hablar de cualquier tema con total sinceridad.

Ya nos contó lo que opinaba de la polémica que surgió en torno a la portada del single pero hay muchas más cosas que contar.

Y ahora no… por fin tu primer single en la calle, ¿se te ha hecho largo?

Sí, la verdad es que mucho. Ahora mismo no soy ni consciente ni de que ha salido después de tanta espera. Ha valido la pena porque necesitaba un tiempo para encontrar mi sonido, para estar completamente segura de que la canción que lanzaba era lo mejor que podía sacar como primer single.

Un primer single de un concursante de un programa de tv como Operación Triunfo, es difícil porque todo el mundo lo va a analizar con lupa, ¿has sentido mucha presión?

Sí que he sentido presión pero también el saber del programa que salgo te da cierta garantía de que la gente lo va a ver y se va a interesar por él. Sí es verdad que la gente lo va a analizar pero he tenido mucha suerte y casi todos los comentarios y a casi todo el mundo le ha gustado y eso es un orgullo, sobre todo con un público tan exigente, que miran todo con lupa. Siempre te pueden criticar por cualquier cosa pero dentro de lo que cabe me siento orgullosa de que a la gente le haya gustado.

Y cuando veías que tus compañeros iban sacando singles con distintas repercusiones mediáticas, ¿qué pensabas que pasaría con el tuyo?

Yo pensaba que me iba a ir bien. Vamos a ser muy sinceros, dentro de mi edición hay artistas que tienen una gran repercusión pero porque son otro tipo de artistas, otro estilo y tampoco podemos compararnos en exceso porque el tipo de música que hace Mimi no es el mismo que hago yo y no puede tener la misma repercusión. Yo creo que lo importante es que la gente que lo escuche, da lo mismo qué cantidad, que a esas personas les guste y valoren la calidad del tema.

Y ahora no, ¿de dónde sale esa canción?

La canción sale de muchas escenas de composición diferentes, en una de ellas salió esta canción que habla de una historia de amor, quizás no la historia convencional de amor. Habla de una encrucijada, no está pasando por un buen momento y quizás sabe que lo que tiene que hacer es alejarse de esa persona que no le está haciendo bien y ella, en este caso yo, prefiere seguir con esa persona porque prefiere tener un poco a no tener nada de esa persona.

“Prefiero un poco que nada de ti”… ¿crees que así de verdad puede funcionar una historia de dos?

No, yo creo que al final se rompería o algo así y será lo más probable que pase pero siendo honesta conmigo misma, que para mí es muy importante ser honesta con mi música y mi persona soy ese tipo de persona que prefiere querer mucho aunque a ella no la quieran tanto.

Qué duro…

Me parece que es importante ser sinceros. Aitana por ejemplo canta ‘he dejado mi teléfono para no llamarte’ y Ana Guerra canta ‘me va muy bien sola’ y yo no podría cantar algo así pensando que no es lo que yo haría. Yo sé que en una situación así preferiría mejor algo de esa persona que nada y con eso me bastaría. A lo mejor luego en un futuro no pero tendría ese momento de pensar eso. La canción habla de un momento en concreto de tener la encrucijada mental de decir qué hago, ¿sigo para adelante o no sigo? Ese momento en el que se te pasan mil cosas por la cabeza porque en realidad hay contradicciones en la canción.

No me queda claro si es una historia de amor o desamor, ¿cómo lo ves tú?

Es de ambas cosas. Yo creo que todas las historias de desamor son una historia de amor a la vez. Tiene momentos bonitos y otros no tan bonitos y al final cada uno interpreta de una manera el videoclip y al final es sobre si estamos tú y yo en un mundo nuestro. En el vídeo queríamos mostrar ese diálogo interior del que se encuentra en una encrucijada así y tiene mil pensamientos contrarios en la cabeza.

¿Te has visto tú en alguna encrucijada así?

Sí, yo creo que la mayoría de personas no solo ya en el tema amoroso sino en relaciones de amistad. Puedes tener una persona que ya no te está aportando nada en la vida pero decides seguir siendo su amigo. Todos nos hemos encontrado en una encrucijada así. También a nivel laboral, un trabajo que a lo mejor no te hace feliz.

En el vídeo sale Diego Domínguez, ¿hiciste tú el casting?

No hice casting. Había pensado en varios actores y Diego fue uno de los primeros en los que pensé y cuando se lo propuse aceptó muy rápido y aportó muchísimas ganas y muchísima profesionalidad al proyecto. Es muy amigo de una amiga mía y todo surgió porque un día fuimos a tomar algo y pensé ‘oye, creo que Diego podría hacerlo muy bien’. Y como yo ya conocía su manera de trabajar por las series que había visto de él y pensé que podía ser una buena opción y la verdad es que no me equivoqué en absoluto.

¿Qué recuerdas del rodaje del vídeo?

Fue muy cómodo porque Diego es un gran profesional y a mí me lo puso muy fácil. Él tiene más experiencia como actor que yo y la verdad es que fue muy divertido. Recuerdo que hay unas escenas que salgo en la ducha mojándome y claro después de mojarme entera me tuvieron que remaquillar, repeinar entera y salí con la toalla en la cabeza a comer, fue divertido, la verdad.

De todas formas, para ser tu primer vídeo te has puesto el listón alto en la interpretación, ¿no?

También porque como yo soy actriz quería aprovechar esa faceta y me parecía importante aprovecharme, ya que podía hacer un videoclip y escoger bastante de qué trataba y cómo hacerlo, aprovechar y meterme también en mi faceta de actriz que, al final, es algo importante para mí.

Esto no es más que el principio. ¿Hay disco?

La verdad, siendo sincera, no, aunque a mí me encantaría y voy a trabajar y luchar mucho para un día poderlo sacar.

¿Alguna idea de cómo podría ser?

Yo creo que si sacara un disco iría en ese camino. Habría canciones de diferentes tipos pero todas en un registro así bastante pop. Pero creo que tendría canciones más movidas, de hecho ya tengo alguna, alguna más balada aún incluso de la que tengo, más dramáticas que la que he sacado. Hay dramas para todos y yo me lo he llevado todo pero creo que básicamente…también con otras temáticas, pero más o menos en esta línea. Temas diferentes pero en esta línea.

Cuando Miriam sacó su disco y ahora contigo muchos han hablado de vuestros trabajos mencionando a Malú (debe ser porque es una de nuestras voces femeninas con más repercusión). El caso es que ¿Malú se puede poner a temblar?

No hombre, no. Malú es una diosa en su campo, es una artista de pies a cabeza. Toda persona que viva en España sabe quién es, valora su trabajo y te puede gustar más o menos pero su profesionalidad y su arte es maravilloso. Ella en sí es increíble y todas la tenemos como referente. Ella tiene canciones que son maravillosas.

¿Pero encuentras conexiones entre ella y tú?

Sí…no me lo había planteado. Sobre todo en esta balada que es un tema con fuerza. En esta canción he querido enseñar esa parte, balada pero con fuerza y desgarradora, y eso quizás sí se asemeja a Malú pero a lo mejor otro día saco otras baladas, que tengo pensadas, que no tienen esa fuerza sino un tono más íntimo.

Siempre se ha destacado de ti, desde tu paso por la Academia, la dulzura, ¿crees que es lo que más te representa?

Como en la Academia se me veía mucho como persona, sí es verdad que soy muy dulce pero a la hora de cantar, de interpretar, de componer, creo que tengo muchas facetas, como todo el mundo y puedo ser muy dulce pero me enfado como todo el mundo y puedo sacar rabia de otro sitio o puedo tener una dulzura en lugar de tan infantil, hablar de un tema desde un punto de vista más maduro. Creo que puedo ser muchas cosas.