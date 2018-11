Nuevo triunfo de Rosalía en los Music Moves Europe Talent Awards

Los nuevos premios europeos que se otorgan a artistas emergentes tampoco han podido evitar destacar la importancia de una figura como la de Rosalía en el panorama musical actual del continente. La cantante (por elegir una de entre sus muchas facetas) ha resultado ganadora al premio Music Moves Europe Talent Awards en la categoría RnR/Urban.

Este reparto de galardones sustituye a los anteriores European Border Breakers Awards (EBBA), que han reconocido a artistas nacionales como Álvaro Soler o Hinds, para destacar a las figuras más importantes de la música popular y contemporánea que representan las tendencias del sonido europeo del presente y el futuro.

¿Y quién es el ejemplo más claro de artista del momento que englobe estas características? Sin duda: la catalana. Con su nuevo disco El Mal Querer (que, por cierto, tiene menos de tres semanas de vida) ha conseguido atrapar al público, impresionar a la crítica (The New York Times, The Guardian, Pitchfork,...) y ganarse el respeto de las figuras más importantes del mundo de la música.

Gracias al álbum, Rosalía ha comenzado a construir su estantería particular de premios musicales, que ha estrenado con los dos Latin Grammy a mejor canción alternativa (Malamente) y a mejor fusión/interpretación urbana que recibía durante la celebración de la gala de este año 2018 el pasado 15 de noviembre, y que ahora continúa llenando con este nuevo reconocimiento en los MMETA.

Pero no ha sido la única que se ha llevado uno de estos galardones. De los 24 nominados y nominadas a las diferentes categorías, el jurado internacional (formado por grandes personalidades de la industria musical) ha elegido a 12 ganadores y ganadoras. Más abajo te dejamos la lista completa del reparto de premios.

Aún queda una última oportunidad para que más artistas puedan tener su propio reconocimiento, y el público será el encargado de decidirlo. El Public Choice Award se repartirá en función de las votaciones a partir de hoy ya pueden realizarse online.

La resolución de esta categoría y la entrega de todos los premios tendrá lugar el próximo miércoles 16 de enero durante la celebración del festival ESNS (Eurosonic Noorderslag), en Groningen (Países Bajos).

El objetivo de los MMETA no es otro que valorar la innovación musical europea y dotar a los ganadores y ganadoras de un soporte económico de 5000€ para ayudar a que sigan desarrollando sus carreras y llevando a cabo sus proyectos (giras, promoción,...). Además, el premio incluye varias actuaciones en ESNS, publicidad gratuita y un programa de entrenamiento a medida.

Apostamos a que Rosalía sabrá aprovechar estos recursos, y solo esperamos que nos siga regalando nuevos proyectos que revaloricen la cultura musical de nuestro país y logren impresionarnos tanto como El Mal Querer.