Del ‘Ai Se Eu Te Pego’ a ‘Dame Tu Cosita’: 7 hits salidos de un viral

Desde que llegó Internet a nuestras vidas, hemos cambiado muchísimos nuestros hábitos de consumo musical. Es verdad que seguimos descubriendo a través de amigos, de conciertos o de la radio, pero también del propio contenido que genera internet.

Y es que desde que se crearon los virales, hemos descubierto gracias a ellos muchas canciones. Es más, muchos temas se han convertido en hits gracias a la popularidad de un vídeo concreto en Internet. El baile de un futbolista, un challenge o un vídeo de humor han popularizado una canción. Y es que no hay nada como la viralización de algo. En LOS40 hacemos una lista con 7 canciones que conocimos gracias a un viral. ¡Mira, mita!

Ai Se Eu Te Pego – Michel Teló

Si el deportista más famoso del mundo, Cristiano Ronaldo, baila el estribillo de tu canción tras marcar un gol, ¡ya lo tienes todo hecho! El portugués, que tiene el honor de ser la persona más seguida en Instagram del mundo, popularizó el tema de Ai Se Eu Te Pego. ¡Todo el mundo se sabía la coreografía!

De hecho, el tema se popularizó de tal manera que el brasileño hasta dio una gira por España en 2012. Que sí, que la mayor parte del público solo conocía Ai Se Eu Te Pego de la setlist. Pero, ¿no era suficiente cantar el tema en bucle?

Rae Sremmurd – Black Beatles con Gucci Mane

En 2016 se puso de moda el Mannequin Challenge. Consistía en grabar un vídeo donde todas las personas apareciesen totalmente quietas. Se convirtió en uno de los retos del momento y las redes se llenaron de personas quietas como maniquís.

¿Y qué canción suena en todos ellos? La de Rae Sremmurd de Black Beatles con Gucci Mane. De hecho el tema se convirtió en la banda sonora oficial del viral y solo en Youtube suma más de 650 millones de reproducciones.

Gangnam Style – PSY

¿Quién no ha bailado el Gangnam Style? El tema de PSY se convirtió en todo un fenómeno de masas. La gente lo bailaba por la calle e imitaba los pasos del cantante. Con un estribillo pegadizo y un divertido baile, todo el mundo acabó rendido ante el Gangnam Style.

Es más, su videoclip se convirtió en el más visto de la historia de Youtube hasta que en 2017 llegó Despacito a nuestras vidas.

Me Oyen, me escuchan – Thalía

Sin lugar a dudas, este 2018 ha sido un gran año para Thalía. La artista mexicana no solo ha lanzado su hit No Me Acuerdo, si no que ha protagonizado su propio viral gracias al vídeo que subió diciéndole a sus seguidores “¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí?”.

Lejos de enfadarse, Thalía no solo se lo tomó con humor, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar un remix con las tres frases que dice en el vídeo. Y sí, el tema suena de maravilla.

Pégate – Ylenia

Cuando Ylenia de Gandía Shore anunció que iba a lanzar una canción fueron muchos los que se llevaron las manos a la cabeza: “¿Pero esta chica canta?”.

Vale, quizá cantar no cantaba mucho, pero en verano de 2015, se marcó este hit. Una pena que la de Benidorm no volviese a lanzar ningún tema más. Nos quedamos con las ganas.

The Fox (What Does The Fox Say?) – Ylvis

Sabemos que la vaca hace “muu”, el perro dice “ guau” y el gato “miau”, ¿pero qué hace el zorro? Con esta divertida premisa el grupo Ylvis lanzó What Does The Fox Say. El tema, publicado en 2013, se viralizó y suma más de 800 millones de reproducciones en Youtbe. ¡Casi nada!

Dame tu cosita – El Chombo

Este año, Dame tu cosita, se ha convertido en uno de los temas virales del momento. Su sencilla letra, el marciano que aparece en el videoclip y el ritmo latino de El Chombo han hecho que en tan solo siete meses sume en Youtube más de 900 millones de reproducciones. Vamos, que sea uno de los virales de la temporada.