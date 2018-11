El sueño de Little Mix: ser teloneras de las Spice Girls

No cabe duda de que una de las noticias musicales del año se ha dado en la recta final de este 2018. El anuncio de que las Spice Girls volverían a pisar los escenarios para celebrar su regreso a la música ha enloquecido a público y artistas como Little Mix, que no han podido evitar hablar de lo mucho que les gustaría formar parte del tour.

Sin embargo, su sueño parece estar truncado por el hecho de que las integrantes de la girlband más famosa de los 90' ya han confirmado a la cantante Jess Glyne como telonera oficial de la gira, prevista para 2019.

Durante una entrevista con el diario británico The Sun, las chicas de Little Mix expresaron su sueño de poder hacerse un hueco en los conciertos de las Spice, un grupo del que se declaran seguidoras incondicionales.

Jesye Nelson era la primera en decirlo en alto: "De verdad que nos encantaría (...) Nos encantaba que le dieran tanto valor al poder femenino y su seguridad en sí mismas, como si no les importase lo que dijeran de ellas. Su propósito era el de hacer que la gente se sintiera bien consigo misma, y a eso aspiramos nosotras también. Estamos encantadas de tenerlas de vuelta".

No puede pasarse por alto el hecho de que la girlband más relevante del pop británico ha sido una fuente de inspiración para todas las formaciones femeninas posteriores. Representan como grupo un icono feminista que se ha utilizado para abanderar la faceta más positiva y popular del movimiento hasta nuestros días.

No nos extraña por ello que Little Mix estén deseosas de poder conocer y compartir escenario con Mel B, Mel C, Geri Horner y Emma Bunton. De hecho, serían unas buenas candidatas a ostentar el puesto, pues a lo largo de su carrera musical se han posicionado en numerosas ocasiones en contra el sexismo y el machismo.

Además, el grupo femenino disfruta de un gran éxito en el panorama musical, logrando batir récords en ventas y posicionar sus singles en lo más alto de las listas internacionales.

Lo cierto es que, a pesar de que Jess Glyne es igualmente merecedora del papel de telonera, no sabemos si tendrá su espacio en todos los shows o deje algún hueco libre para que Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson y Jade Thirlwall puedan cumplir su sueño.