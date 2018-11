Chris Martin, Jamie Cullum, Norah Jones y Mark Ronson ponen la música en la boda del año

Sí, ya podemos decir que la boda del año ha sido la de Marta Ortega y Carlos Torretta. La hija del dueño del imperio textil Inditex se ha vuelto a casar y lo ha hecho con el hijo del diseñador Roberto Torretta.

Si la primera vez lo hizo de una manera discreta ante 200 invitados, en esta ocasión, los asistentes han sido el doble y la repercusión mediática, de todo menos discreta. Eso sí, ha habido un punto en común: Galicia.

Hasta A Coruña volaron los invitados, muchos de ellos en jet privado, para asistir a una celebración que se ha prolongado durante dos días y que ha contado con todo tipo de excentricidades como una carpa con árboles traídos de Japón.

Pierpaolo Piccioli, diseñador de Valentino que creó cuatro trajes para la novia, no dudó en retransmitir minuto a minuto todo lo que sucedía en las múltiples fiestas de esta boda llena de rostros conocidos como el de Jon Kortajarena o Amaia Salamanca.

Pero lo que nos interesa, que es el apartado musical, es el que ha contado Cristina Boscá en YU. Los encargados de amenizar la noche del sábado en el club de hípicas Casas Novas, propiedad de Amancio Ortega, fueron Jamie Cullum, Norah Jones y Chris Martin.

Los tres pasaron por el piano que estaba situado en el escenario. Jamie Cullum tocó algunas de sus canciones pero también hizo versiones de temas de los Beatles, Taylor Swift o Rihanna.

Chris Martin, sin sus compañeros de Coldplay de los que se ha tomado un respiro hasta el año que viene, también tocó el piano, uno de los temas All I can't think about is you que sirvió como telón de fondo para el primer baile de la pareja y que pudimos ver gracias al modelo vasco. A sky full of stars, Yellow, Fix you o Clocks fueron algunos de los temas que siguieron.

Está claro que la pareja y la enorme fortuna que acumula puede permitirse a estos grandes artistas y lo que se propongan. De hecho, también contaron con un DJ de lujo, buen amigo de la novia: Mark Ronson.

Pero no ha sido la única boda que ha llenado la sección de Boscá. No ha dejado pasar por alto la confirmación de que Justin Bieber ya es un chico casado. Y, también ha tenido unos minutos para Rosalía. Dale al play y entérate de todo.