Es inevitable no enterarse que estamos en la semana del Black Friday, porque sí, pese al nombre, este período de descuentos se ha extendido, en muchos casos, a toda una semana que cierra con el Cyber Monday.

Nos bombardean con anuncios que nos venden las maravillas de comprar en estos días, sobre todo, teniendo en cuenta el increíble gasto que se nos viene encima con la Navidad.

Pero, a algunos todavía les quedan dudas sobre la conveniencia o no de aprovechar este día para hacer todas esas compras y, por eso, hemos querido recurrir a un experto para dar respuesta a algunas de las preguntas que más escuchamos estos días.

Gaietà García es profesor de marketing en EAE Business School y tiene claro que, en España, entendemos muy bien el concepto del Black Friday, de hecho, “demasiado bien”. Asegura que muchas personas llevan esta promoción al último extremo, “se dejan llevar por impulsos emocionales y se producen compras masivas de carácter no meditados o carácter impulsivo”.

Así que, lo mejor es tener la mayor cantidad de información posible sobre un día de consumo en nuestro país, que aunque estamos lejos de las ventas que se producen en otros países como China en el que este día se factura lo mismo que en todo el año en El Corte Inglés, se ha convertido en un día clave para el comercio.

¿El Black Friday es el mejor día para hacer nuestras compras?

El mejor día para hacer las compras es cuando algo te hace falta, es decir, que ya lo tienes previsto. El mejor día para comprar es cuando tienes un imprevisto, algo que es necesario adquirir y lo tienes planificado en el presupuesto familiar. A partir de ahí, sí, puedes hacer buenas compras en el Black Friday o Cyber Monday aprovechando determinados descuentos. Pero no nos debemos dejar llevar por ese impulso primario de comprar para ser felices.

Mientras estén dentro de las compras pensadas y planificadas, está bien, de hecho hay muchos productos para el hogar o electrónica en los que hay descuentos que para esas personas, a las que realmente les hagan falta esos productos, es una buena oportunidad.

Los chollos que muchos imaginan, ¿realmente son reales?

Yo creo en la bondad y la honestidad de la mayoría de los ofertantes. Siempre puede haber alguien que haga trampa pero yo creo que son los menos. Cada año, sobre todo en los períodos de rebajas o promociones, hay sistemas de control para comprobar que los precios están descontados del precio original que era más elevado.

¿Por qué el boom de los últimos años?

A partir de 2012 se produce la liberalización de las rebajas por ley, hasta ese momento estaba muy regulado y las comunidades autónomas que tienen competencia sobre ello, también tenían muy estipulado cuál era el primer día en el que empezaban las rebajas y cuál era el último. La intención era proteger al pequeño comerciante pero desde esa liberalización tenemos promociones todo el año.

Lo que tiene de distintivo el Black Friday es que es un día de concentración. Todos los ofertantes deciden que es este día, aunque en realidad ya es más de un día.

/ Leon Neal / Getty Images

¿Qué diferencia el Black Friday de las rebajas tradicionales?

Los aspectos distintivos son dos. Todos los ofertantes se ponen de acuerdo, hay una acción de carácter colectivo para que todas las personas disfruten de todas estas promociones y descuentos el mismo día en multitud de productos y servicios. Y, segundo, la característica del Black Friday es que es multicanal, tanto la compra física como la compra en internet tienen estos descuentos de manera colectiva por todos los ofertantes. Particularmente en internet hay algunos productos a los que solamente se puede acceder a ciertos descuentos si se adquieren a través de este canal.

¿Todo el mundo está preparado para comprar online?

La gente está aprendiendo y cada vez es más fácil porque los comerciantes están haciendo un esfuerzo muy grande para que sus webs sean muy fácilmente comprensibles. Los menús son desplegables y hay procesos de ayuda para lo que no queda muy claro. Están diseñados para que el proceso de compra sea muy fácil.

¿Compensa comprar en el Black Friday americano?

Te va a tardar más tiempo en llegar el producto que adquieras. En función del importe cuando esos productos físicos lleguen a la aduana te van a hacer pagar los impuestos en relación del importe que tengan. No es tan ventajoso. Tanto para la compra nacional como la internacional hay que leer siempre la letra pequeña, costes adicionales, políticas de devolución, el cambio, las garantías, el transporte…todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta.

/ Sebastian Reuter / Getty Images for GALA

Si es tan ventajoso tanto para compradores como para comerciantes, ¿por qué no se hace más veces al año?

Nosotros tenemos una cultura de Lazarillo. Nos gusta ser felices gastando lo mínimo. En nuestro país se producen records de ventas y gasto por hogar superiores a los que se producen en Alemania o Francia. Eso no quiere decir que en Alemania y Francia no compren sino que lo hacen durante todo el año. Nosotros concentramos la adquisición en determinados días como el Black Friday. Lo que me lleva a pensar es que somos menos libres. Si hemos de comprar con descuento necesariamente es porque tenemos un nivel de renta inferior al de otros países porque si no, la compra sería más lineal durante todo el año. Hay que pensar que hay un 28% de la población con rentas tan bajas que no van a comprar en el Black Friday.