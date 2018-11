¿Por qué Rosalía podría hacer historia en la televisión estadounidense?

¡Nuevo día, nueva noticia sobre Rosalía! Tras ganar dos Latin Grammy, liderar todas las listas de Streaming, aparecer en una película de Almodóvar y tener su propia línea de ropa para una conocida marca… ¿con qué nos puede sorprender ahora la artista? Pues apareciendo en uno de los formatos musicales de la televisión más famosos del mundo. Nada más y nada menos que en Carpool Karaoke.

La artista española del momento ha llamado la atención de James Corden, el presentador del formato, quien no ha dudado en invitarla a su programa a través de Twitter: “¡No puedo esperar a que Rosalía venga a The Late Show! No tengo ni idea de cuándo pasará, ¡pero será épico e increíble! Estoy seguro de ello”.

El tuit cuenta con más de dos mil retuits y casi nueve mil me gusta. ¡Casi nada! Pero la cosa no se queda ahí. La artista no tardó en contestar: “Me encantaría”. El tuit de Rosalía iba acompañado con varios emojis: corazones, el monito tapándose los ojos y las manos rezando. Vamos, que la intérprete de Malamente estaría encantada de acudir al programa. ¿Y qué artista no?

I’d love to 💗🙈❤️!!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — R O S A L Í A (@rosaliavt) 18 de noviembre de 2018

Aunque por ahora solo se trate de una propuesta por Twitter, quién sabe si dentro de unos meses podría convertirse en una realidad. De este modo, Rosalía volvería a hacer historia, siendo la primera española en aparecer en el famoso programa.

Para quien no lo sepa, Carpool Karaoke es uno de los programas más exitosos de Estados Unidos. Por él han pasado artistas de la talla de Paul McCartney, Ariana Grande, One Direction, Britney Spears o Elton John.

Ver esta publicación en Instagram 1 M 😈💓😛 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 19 Nov, 2018 a las 10:53 PST

Algunos de los programas –que están subidos a Youtube- cuentan con más de 200 millones de reproducciones. ¡Una barbaridad!

Además, teniendo en cuenta que Hames Corden se desplazó hasta Londres para un Carpool Karaoke con la mismísima Adele, quizá se animase a conducir por las calles de Barcelona con Rosalía. Habrá que esperar para ver si Rosalía también hace historia en la televisión estadounidense. Tra, tra.