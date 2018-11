Emily Warren: Ha compuesto para Dua Lipa, Fifth Harmony, David Guetta o Shawn Mendes

En la última gala de LOS40 Music Awards, pudimos escuchar a David Guetta y Bebe Rexha haciendo Say my name, su último single conjunto del que, además, acaban de publicar el vídeo. Un tema que se nos mete en la cabeza sin remedio, nos guste o no.

El caso es que una de las mujeres que está detrás de esa canción es Emily Warren, una compositora que trabaja en equipo y que ha firmado canciones para gente tan dispar como Dua Lipa, Charli XCX, Shawn Mendes, Jessie J, Fifth Harmony, Becky G, 5 seconds of summer, Little Mix, James Blunt o Noah Cyrus, entre muchos otros.

Pero, ¿quién es ella? ¿por qué no nos suena su nombre? Suele ser lo normal. El nombre de los compositores de los grandes éxitos que escuchamos en la radio, suele quedar eclipsado por el de los artistas que los cantan. Y, además, cuando ese trabajo de composición es en equipo, el nombre queda más diluido.

Pero, de vez en cuando viene bien escarbar para descubrir grandes talentos, en esta ocasión, una mujer que puede presumir de haber ayudado a crear algunos de los temas que más han sonado en los últimos tiempos.

Aquí tienes 12 datos para conocer mejor a esta mujer que deberíamos tener en cuenta:

#1. Tiene 26 años y se ha criado en Manhattan aunque pronto empezó a dividir su tiempo entre Los Ángeles y Londres.

#2. Cuando era estudiante formó Emily Warren & The Betters, su primera banda. Publicaron The Betters EP y una de las canciones formó parte de la banda sonora de la serie Skins.

#3. Fichó por la compañía de Dr Luke y entró a formar parte de su colectivo de compositores.

#4. Se unió a su viejo amigo, Scott Harris, para componer cuatro temas del álbum Handwritten de Shawn Mendes: Strings, Aftertaste, Air y Lost.

#5. Su primera canción como vocalista fue junto al duo de pop estadounidense Frenship. La canción se llamaba Capsize y la cantó por primera vez en televisión en el show de Jimmy Kimmel en 2016. También era la co-compositora.

#6. También compuso con Scott Harris Don’t let me down para The Chainsmokers que sirvió de trampolín a la vocalista Daya. Fue triple platino en Estados Unidos y ganó un Grammy a la mejor grabación dance.

#7. The Chainsmokers ha sido el duo con el que más ha trabajado. Son varios los temas que ha firmado para ellos e, incluso, ha llegado a ser su vocalista en temas como Side effects.

#8. Otro de los grandes éxitos en los que ha colaborado es New Rules de Dua Lipa en el que quería dar otro punto de vista, es de una mujer empoderada.

#9. En 2017 aparecía en la lista de los 30 menores de 30 más influyentes de la industria musical que publicó la revista Forbes.

#10. El pasado octubre publicó su álbum debut, Quite your mind, porque sintió la necesidad de contar su propia historia y llevar el control total de sus canciones. Después de meterse en la piel de muchos artistas quería meterse en la suya propia.

#11. Si tuviera que hablar de un referente en la composición seguramente sería John Mayer. “Es muy importante para mí porque me estaba enamorando de su escritura cuando estaba empezando a escribir. He estado influenciada por su narración y por cómo combina la emoción y la letra con la melodía. Creo que es un compositor increíble”, reconoció en una entrevista.

#12. Su asignatura pendiente es Rihanna, siempre que puede deja caer que le gustaría componer alguna canción para ella.