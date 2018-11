Hay una estrella de la música en mi ascensor

Cuando uno va acompañado en el ascensor por un extraño no sabe de qué hablar o donde mirar. El tiempo, el smartphone o los silbidos son lugares comunes que todos hemos usado alguna vez. Pero... ¿y si hay una music star (como Mariah Carey o Liam Payne) en mi ascensor?

Diferentes medios de comunicación han recurrido a esta gran idea para sorprender a fans, para gastar alguna broma o para probar la paciencia de los compañeros de ascensor.

Ten cuidado porque cualquier día te puede pasar a ti y hasta que no aprietes el botón nunca sabrás con quién te puedes cruzar.

Mariah Carey

La diva ha sido la última estrella mundial de la música en inscribir su nombre en el amplio listado de artistas que nos dieron minutos de entretenimiento subiendo o bajando.

Los responsables de vídeo son los compañeros de TRL en MTV que reunieron a varixs fanáticxs de la artista que no se esperaban que fuera a estar tras la puerta del ascensor.

Una espectacular manera de promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio: Caution.

Liam Payne

Cuando se entra en un ascensor siempre se pueden vivir situaciones algo incómodas como que a alguien le de por arrancarse a cantar o a hacer una coreografía digna de un videoclip.

Pero si ese alguien es Liam Payne, la cosa cambia. O no. Porque si va camuflado como el jefe infiltrado nunca vas a creer que es él y puedes llegar a decir barbaridades sobre el ex One Direction.

La broma es lo más...

Paul McCartney

El talento musical de uno de los miembros de The Beatles queda fuera de toda duda pero es que además su más reciente trabajo discográfico, Egypt Station, tuvo una promoción espectacular.

Además del impecable trabajo de James Corden con el Carpool Karaoke en lugares míticos para Paul McCartney en el Liverpool de los Beatles, Jimmy Fallon también colaboró a viralizar su vuelta a los focos de la actualidad musical.

Y qué mejor manera de lograrlo que en un ascensor repleto de gente que no podía creerse que estuviera viéndole jugar a tenis de mesa, leer el periódico o tocar una canción en pleno pasillo.

Backstreet Boys

Si te pilla una de esas music star en el ascensor, recuerda poner a funcionar el móvil porque igual nadie te cree... Y si no que se lo pregunten a estos chicos que se encontraron con el concierto improvisado de BackStreet Boys.