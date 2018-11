‘Cicatrices’, un efectivo debut con el que Miriam marca su territorio en la industria musical

Este viernes 23 de noviembre, Miriam Rodríguez comparte con el mundo Cicatrices, su primer trabajo discográfico. Se trata de un disco muy personal que ha sido grabado en Los Ángeles y que ha contado con los productores Sebastián Krys y Sam Hansone, la colaboración estrechísima de Pablo López y la experiencia de autores de la talla de Vega, Ximena Muñoz, Georgina, Andrés Suárez y el portugués Diogo Piçarra.

En LOS40 ya hemos escuchado el álbum y hemos aprovechado la ocasión para analizar canción a canción este proyecto con el que la joven gallega se libera, se desahoga y marca su territorio en el conglomerado musical.

1. Aquí estas

El primer tema de Cicatrices es toda una declaración de intenciones, el prólogo de una historia que va sobre cerrar heridas, desahogarse y tirar para adelante. El golpe de los sintetizadores marca el inicio de una canción que huele a single desde el segundo uno (y a hitazo en toda regla). Vamos, un arranque perfecto que te invita a escuchar el álbum del tirón y con el que la gallega pone el listón muy (muy) alto.

2. Lo haremos bien

El disco continúa con una pieza que parece más pausada que la anterior, pero que va creciendo y cogiendo fuerza hasta llegar a un preludio épico que termina explotando en un potente estribillo. Estamos ante un tema con una estructura similar a Aquí estás, pero que defiende otro mensaje, uno más positivo. Es uno de esos temas perfectos para cantar a todo pulmón mientras vas en el coche.

3. Passengers

Seguimos con el único tema en inglés de todo el disco. Quizás sea la canción que rompe un poco con la coherencia de la que puede presumir el álbum. Passengers tiene una clara intención de llevar el sello Miriam Rodríguez a otros públicos con una apuesta por un pop más country que recuerda al Ed Sheeran más calmado o la Taylor Swift de sus inicios. Incluso a Paula Rojo, fíjate. Un tema que funciona pero que, conforme está estructurado el álbum, no termina de encontrar su sitio.

4. NO! (con Pablo López)

Hay que esperar hasta el cuarto track de Cicatrices para llegar al segundo single de Miriam. Aunque lleva en el mercado hace apenas unas semanas, NO! ya es uno de los duetos del momento. Aquí, Miriam apuesta por la garra y la fuerza, usando todo su potencial vocal en un tema donde el piano tiene un papel fundamental. Ojo, porque aunque forma parte del repertorio de Cicatrices, NO! podría ser perfectamente una pieza extraída de Camino, fuego y libertad, el último LP de Pablo.

5. Mejor sin miedo

En Mejor sin miedo, la intérprete habla de esas relaciones a las que hay que dar carpetazo. No tener miedo, sacar el valor y dejar el pasado atrás para mirar por uno mismo: "¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar. Aunque duela me voy sin miedo. Ya no hay vuelta a atrás. Hoy quiero empezar". Todo ello, con una producción y un ritmo muy rollo BSO de película tipo 10 razones para odiarte. ¡Que vivan los 2000!

6. Sin rencor

Esta es la primera de las tres canciones en las que ha participado Vega. Esta en concreto es un medio tiempo en el que unos acordes de una guitarra y el suave golpe de unos sintetizadores van guiándote hasta el minuto 1:27, momento en el que estalla un estribillo que parece todo un homenaje a A puro dolor, de Son by Four.

7. Qué hacemos

La segunda coautoría de Vega es una de las composiciones más flojas del álbum, una de esas baladas que podría ser un descarte, sin dejar de ser una canción muy digna.

8. Conmigo suficiente

Música orquestal y guitarras que se suman para crear un ritmo 'in crescendo'… En definitiva, una balada en toda regla en la que la producción y la voz tan limpia de Miriam contribuyen a crear una sensación de concierto ‘en acústico’ que te hará sentir que escuchas a la gallega en uno de esos show cases tan íntimos.

9. Prefiero

Agárrate a la silla porque se te van a ir los pies con la que probablemente sea uno de los temas más alegres y positivos del disco. La letra, con un mensaje de optimismo y de empoderamiento personal, sigue la misma línea del resto de composiciones del álbum, mientras que la producción pop/rock te va a evocar inevitablemente a grandes hits de Malú como A prueba de ti o Ni un paso atrás.

10. Me tienes

Tras varias canciones pop/rock con una producción más "conservadora", Me tienes recupera ese aire más actual de Aquí estás y Lo haremos bien gracias a los sintetizadores y al aire un poco 'dubstep' del estribillo.

11. Respirar

Quizás sea uno de los temas más especiales de Cicatrices, al menos para Miriam. Y es que Respirar es ni más ni menos que el tema que compuso en Operación triunfo, ese que en un principio iba a llamarse Mundos paralelos. Esta es la tercera y última composición en la que ha intervenido Vega y, curiosamente, siendo uno de los temas más personales de Miriam, suena mucho a la discografía de la exconcursante de OT 2.

12. Discúlpame

Probablemente uno de los mayores hits del álbum. Una canción que no te cansarás nunca de cantar a voz en grito en sus conciertos y que, con su mensaje, sería el cierre perfecto para este álbum. Su producción recuerda a ese Me tienes que nos sorprendió hace dos canciones, pero con unos arreglos mucho más poperos que le sirven para ser una de las candidatas más potentes del disco para petarlo en la radio.

13. Hay algo En mí

Y para poner el broche de oro a Cicatrices, la canción con la que arrancó esta aventura, ese single que nació para poner BSO a la serie Vis a vis. En lugar de ocupar una de las primeras posiciones del álbum, la artista ha preferido terminar por donde empezó todo: el himno feminista de Miriam, el primer rugido de la leona.

Una Miriam fiel a su estilo que marca territorio



Sin querer ser la sucesora natural de Malú, Miriam está destinada a serlo. O, al menos, a ser una digna 'rival' de la madrileña. La cantante gallega debuta en la industria musical con un álbum efectivo, fiel a su estilo, pero que dentro de toda esa coherencia se permite el lujo de probar sonidos más modernos y coquetear con ciertas ramificaciones del pop tradicional.