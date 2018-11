Marilia, nueva expulsada de ‘OT 2018’ y Miki, favorito por segunda vez con un hito en catalán

La gala 9 de OT 2018 ha alzado a Miki como claro vencedor y a Marilia como perdedora "orgullosa de su paso".

La gran fiesta de Miki y su "favoritismo"

Miki fue el protagonista, casi absoluto de la noche (con permiso de Roberto Leal y C. Tangana) al interpretar el primer tema en catalán de la historia del formato.

Para ello le escogieron Una lluna a l’aigua de Txarango que le hizo disfrutar en el escenario como nunca antes.

Convirtió el programa en una gran fiesta, se le vió cómodo y gozó a la vez que hizo gozar dentro y fuera de las cámaras.

Tras su actuación, el público lo escogió como favorito de la semana. Un privilegio que además, le convertía en el único concursante que repetía, al ser la última vez que dejaban a la audiencia dar este título.

Marilia se desmelenó en su final

Por otro lado, Marilia se marchó del programa poque un 53% de la audiencia decidió que siguiera Marta en la academia.

La canaria había escogido el Only Girl (In The World)de Rihanna para marcharse por la puerta grande, y vaya si lo hizo.

Más sensual que nunca, Marilia lo dio todo en un escenario que la miró con otros ojos después de esa gran actuación.