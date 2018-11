‘OT 2018’: este es el reparto de temas de la Gala 10

La gran final de OT 2018 está cerca. El buen hacer de los concursantes en las próximas galas será clave si quieren aspirar a ganar la edición y convertirse en el sucesor o sucesora de Amaia.

Por el momento toca centrarse en la décima gala del talent musical. Y es que este jueves, Noemí Galera y Manu Guix han comunicado a los alumnos de la Academia qué temas tendrán que defender en el programa de la semana que viene.

Este es el repertorio que sonará en la Gala 10 de Operación triunfo 2018:

Canción grupal: Somos, de Operación triunfo 2018 (2018)

Marta (NOMINADA): Like A Player, de Madonna (1989)

María (NOMINADA): Because the Night, de Patti Smith (2011)

Sabela - Te necesito, de Amaral (2002)

Natalia - The Scientist, de Coldplay (2002)

Julia - A que no me dejas, de Alejandro Sánz (2015)

Alba Reche - Lost On You, de LP (2015)

Miki - Promesas que no valen nada, de Los Piratas (1995)

Famous - Uptown Funk, de Bruno Mars con Mark Ronson (2014)

¿Quién será la expulsada? ¿Y los nominados? Recuerda que ya no puedes votar por tu concursante favorito…

La Gala 9 de OT 2018, en números

La novena gala de Operación Triunfo 2018 volvió a crecer en seguidores y a imponerse en su franja de emisión, con 1.930.000 espectadores y 16,2% de cuota de pantalla. Son 44.000 personas y 9 décimas más que la semana anterior.

Más de 4,4 millones de personas vieron algún momento de la gala 9, en la que Marilia, tras su interpretación de Only Girl (In the World) de Rihanna, fue la octava expulsada de la temporada.

Por su parte, María y Marta resultaron ser las nominadas de la semana, después de que Famous fuera salvado por los profesores y Julia por sus compañeros.

La novena gala volvió a ser un éxito en redes sociales, generando 319.184 tuits de unos 10.000 usuarios.