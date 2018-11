Este sábado, Dua Lipa puede hacer triplete en la lista

¿Pensabas que Dua Lipa no podía llegar aún más lejos? Pues resulta que sí que puede. El pasado 2 de noviembre nos dejó a todos con la boca abierta en su actuación en LOS40 Music Awards, donde, además, fue reconocida con tres premios. Quizá el tres es su número, porque este sábado puede superarse a sí misma y conseguir un triplete en la lista de LOS40, o lo que es lo mismo, tres de sus canciones pueden situarse entre las 40 más importantes del país.

A día de hoy tiene dos: One kiss, con Calvin Harris (que fue número uno y ahora está en el #17), y Kiss and make up, con el grupo de K-pop Black Pink (#12). Pues bien, también es candidata con Electricity, el tema que ha grabado con dos magos de la producción como Diplo y Mark Ronson, unidos bajo el pseudónimo de Silk City. Hablamos de dos grandes que no paran: Diplo, aparte de su conocida labor en Major Lazer, este año lanzó un proyecto junto a Sia llamado LSD; Ronson, no lo olvidemos, es el responsable del sonido que llevó a Amy Winehouse a lo más alto y, según hemos sabido, está trabajando en el segundo disco de Dua Lipa.

Si hace un par de semanas David Guetta logró el triplete, ¡por qué no va a conseguirlo Dua Lipa! En caso de que lo veas con buenos ojos, apoya su entrada con el HT #MiVoto40 en Twitter. ¡Mucha suerte!