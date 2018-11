Alejandro Sanz pone la maquinaria en marcha con ‘No tengo nada’

“Yo no tengo nada. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti”. Estos son los primeros versos que hemos conocido del que, todo apunta a que será el primer single del nuevo y esperado nuevo trabajo de Alejandro Sanz.

“Yo quiero abrazarte. Quiero dormir contigo y despertarme abrazándote la espalda”, “Para no olvidarme, lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan” o “Yo no tengo nada. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti” son dos fragmentos más de esa nueva canción que ya están empapelando diferentes ciudades por todo el mundo.

De hecho, el propio cantante nos ha invitado a hacerle una foto a cada cartel que nos encontremos y compartirlo en redes con el hashtag #notengonada y poder conocer la letra completa.

Durante los últimos meses Alejandro ha estado alimentando las ganas por conocer #eldisco y no ha dejado de ir compartiendo pistas. Aunque, pese a todo, sigue siendo una incógnita el camino que ha decidido tomar en cuanto a estilo y temáticas.

No tenemos título del álbum, ni fecha de lanzamiento, ni posibles colaboraciones (aunque algunas podemos imaginar como la de Camila Cabello) pero parece que anda cerca.

El videoclip está grabado. Les llevó dos días de intenso rodaje con su habitual Jaume de la Iguana y de momento, hemos podido ir viendo algunos segundos que nos dejan claro que hay un supermercado y varias mujeres, a cada cual más guapa. De momento, a él no le hemos visto pero llegará y estaremos atentos.