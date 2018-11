Aitana ft Lele Pons - Teléfono (remix) [2018]

Aitana genera más de un titular diario y es que el interés que hay depositado en el lanzamiento, el próximo 30 de noviembre de Trailer está levantando muchas expectativas. Y eso que no será un álbum completo sino una primera parte con unos pocos temas. Entre ellos, Teléfono en su versión original y en el remix que ha grabado con la influencer latinoamericana Lele Pons.

Hasta Los Ángeles se marchó para grabar con ella el videoclip que ya podemos ver y donde la rubia se muestra más decidida y exuberante a la hora de llevar las riendas y Aitana, quizás, un poco más retraída.

Eso sí, está espectacular vestida de cuero negro y de amarillo. Porque sí, está claro que ninguna de las dos es supersticiosa porque no dudan en subirse en un super coche deportivo de este color y vestirse con el mismo tono. “Tranquilos, yo voy de copiloto”, aclaraba previamente en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 20 Nov, 2018 a las 11:15 PST

Y, por supuesto, no faltan los teléfonos, pero no esos a los que nos hemos acostumbrados. Muchos jóvenes, seguramente, no hayan entrado en una cabina de teléfonos en toda su vida, ella lo ha hecho aunque para no llamarle. Y en esa guerra contra ese hilo que le puede conectar con esa otra persona, ha cogido un martillo y se ha puesto a golpear teléfonos analógicos, de esos que nos recuerdan a tiempos pasados.

Y no sólo ella, también Lele Pons que, parece que junto a la triunfita, ha encontrado la mejor manera para desahogarse a golpes. Y todo, dirigido por Anwar Jibawi y lo curioso es que ha sido la influencer la que lo ha compartido en su canal de youtube, no la cantante. Ella continua intentando hacerse un hueco en el mercado latinoamericano y, de momento, sigue por aquellas tierras.

Ya la vimos disfrutar de México y ahí sigue, acompañada de Lele Pons y un nuevo fichaje, Sebastian Yatra. Les hemos visto juntos en una gala de premios y lo que nos queda por saber es si ya han hablado de compartir un tema. Está claro que este es el momento de Aitana y tiene ganas de trabajar, probar cosas y llegar a cuanta más gente mejor y parece que lo está consiguiendo.

Claro que eso le está valiendo algunas críticas que sus fans no dejan de responder. “Estoy alucinando. Porque ha sacado un remix de Teléfono no se está dando cuenta de las cosas y a mí me parece todo lo contrario que está promocionándose y haciendo su carrera más grande”, escribían desde uno de sus múltiples club de fans, “creo, de verdad, que ha demostrado que es la misma de siempre con Vas a quedarte. Queríamos canción de verano y de ella y la tuvimos, comentarios de club de fans que se dé cuenta. Pensar por favor, ahora mismo ha salido a este mundo y quiere experimentar y trabajar todo lo posible, curarse cada momento y cosa y aunque eso conlleve equivocarse en muchas ocasiones. Nunca va a ver plato de gusto para todos, pero de verdad estamos aquí para respetar si quiere promocionar compañías, si quiere sacar su propio perfume o incluso sacar un remix de su primera canción del que ella misma se siente orgullosa. Dais a entender muy poco lo que es el verdadero trabajo, como si ella manejara esto desde hace muchos años y simplemente es el principio de algo nuevo y currado. Empezar a valorar todo el esfuerzo que conlleva todo el trabajo, detrás de todas las críticas y luego empezar a valorar las decisiones. De ella vamos a tener muchas canciones de diferentes tipos, y en todas es Aitana, en todas tiene su luz y en toda está aprendiendo a continuar”.