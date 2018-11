Ariana Grande defiende a Little Mix ante los comentarios machistas de un periodista

Ariana Grande está a punto de estrenar el videoclip de su último single thank u, next, un título que se ha convertido en la coletilla de casi todas sus frases, incluso de sus discusiones. Un claro ejemplo es la última que ha protagonizado en su cuenta de Twitter frente a los comentarios machistas de un periodista hacia Little Mix.

La girlband británica publicó el tema Strip junto a un videoclip en el que aparecen desnudas y con insultos pintados por todo su cuerpo, convirtiéndose en el motivo de discusión entre Ariana y el periodista Piers Morgan.

Little Mix. Sharaya J - Strip

Todo comenzó cuando Morgan publicó un tuit en el que acusaba a las británicas de plagio, a lo que la madre de la intérprete de God Is A Woman respondió con el siguiente mensaje: "En serio, ¿qué te ocurre, Piers Morgan? ¿No te enseñó tu madre que si no tienes nada bueno que decir mejor no lo digas? Ayer atacaste a Ellen Degeneres, algo que fue irrespetuoso, es un ángel. Hoy lo has hecho con Little Mix. ¿Alguna vez has oído hablar de "rendir homenaje"? Bueno, da igual". Y ¡boom!, la guerra comenzó.

Al comentario de "Mama Grande", el comunicador respondió: "Hola, Joan, mi madre me enseñó a decir lo que pienso y nunca tener miedo de expresar mi opinión con sinceridad. Ellen es una hipócrita, y sobre Little Mix, preferiría que usasen su talento para vender su música y no con su desnudez, como hace tu hija".

Esto llegó a ojos de Ariana, quien no dudó un segundo en saltar en defensa de sus compañeras de profesión. "Ellen es una increíble y amable persona. Uso mi talento y mi sexualidad todo el tiempo porque yo lo elijo. Las mujeres pueden ser sexuales y talentosas. Desnudas y dignas. Es nuestra decisión y seguiremos luchando hasta que la gente lo entienda. Lo digo con todo el resto del mundo pero thank u, next". ¡Girl Power!

Ellen is an incredible & kind human being.. I use my talent AND my sexuality all the time because i choose to. women can be sexual AND talented. naked and dignified. it’s OUR choice. 🖤 & we will keep fighting til people understand. i say this w all due respect but thank u, next. https://t.co/wSknRSlJN8 — Ariana Grande (@ArianaGrande) 21 de noviembre de 2018

"Ah, Piers Morgan, estoy esperando al día en que te des cuenta de que hay otras formas de hacerte relevante más allá de criticar a mujeres jóvenes, preciosas y exitosas por cualquier cosa que hagan. Creo que eso sería genial para ti y tu carrera, o lo que queda de ella", añadió.

El mensaje de la solista recibió el apoyo de usuarios de todos los rincones del planeta (5.500, para ser exactos). Tanto es así que se ha convertido en uno de los comentarios feministas con más acogida en Internet, siendo compartido por más de 95.000 personas.

Lo siguiente que ocurrió fue que Ellen agradeció el apoyo a la solista, un mensaje al que volvió a responder Piers con un "¿Podéis iros a una habitación? Me está dando nauseas". Por su parte, la joven cantante mencionó a las británicas y añadió un "Seguid luchando, divas. Vuestras hermanas os cubren las espaldas".

"Gracias. Lo que hacemos con nuestros cuerpos es nuestra decisión y nos sentimos liberadas de dominar los comentarios negativos que nos han lanzado como mujeres. Nunca pararemos de hablar y escribir sobre los problemas que afectan a tantas mujeres alrededor del mundo. Tenemos voz para usarla. Te queremos, Ari", concluyeron las chicas.

thank you ♥️ what we do with our bodies is our choice and we felt liberated owning the negative words thrown at us as women. We’ll never stop talking/writing music about issues that affect so many women around the world. We have a voice to use it! we love you Ari 🖤 the girls x — Little Mix (@LittleMix) 21 de noviembre de 2018

Los seguidores de la girlband están acostumbrados a leer y oír mensajes llenos de empoderamiento e igualdad por parte de su grupo favorito. Aún así, no pudieron evitar emocionarse con su respuesta.

