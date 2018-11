Superlópez, Jaulas y La noche de 12 años, entre los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana podremos ver en pantalla grande el biopic A la sombra de Kennedy, un film uruguayo titulado La noche de 12 años y hasta la mexicana Museo con la presencia de Gael García Bernal.

También encontrarás dosis de thriller en The Guilty y un drama judicial El veredicto, además de (por supuesto) dos apuestas españolas: Jaulas y Superlópez.

Concha y su hija deciden escapar de una vida desagradable para probar fortuna, pero el hombre que dejaron atrás no piensa renunciar a ellas tan fácilmente.

Escrita y dirigida por Nicolás Pacheco (Rosado furia) y protagonizada por Estefanía de los Santos (El resto de mi vida) y Belén Ponce de León (¿Quién mató a Bambi?).

Drama carcelario basado en hechos reales ambientado en los años setenta en Uruguay. En medio de una dictadura militar se decidió torturar durante años a tres presos, uno de los cuales llegaría a ser, más tarde, presidente de Uruguay.

Antonio de la Torre (Tarde para la ira) y Chino Darín (El ángel) lideran el reparto en esta película escrita y dirigida por Álvaro Brechner (Kaplan, Mal día para pescar).

El robo de artefactos prehispánicos del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México en 1985 despertó mucho interés y posteriormente sorpresa, al descubrirse que los ladrones eran dos jóvenes sin recursos de los suburbios.

El director Alonso Ruizpalacios (Güeros) conduce las actuaciones de Gael García Bernal (Neruda) y Leonardo Ortizgris (Consciencia).

Una jueza del Tribunal Superior de Londres lucha para hacer entrar en razón a una joven testigo de Jehová que se niega a hacerse una transfusión de sangre, poniendo en riesgo su vida.

Dirigida por Richard Eyre (Diario de un escándalo, Iris), la película cuenta con las interpretaciones de Emma Thompson (Johnny English: De nuevo en acción) y Stanley Tucci (Transformers: El último caballero).

Película biográfica ambientada en los años sesenta, dentro del mundo de la política norteamericana y centrada en la vida de Lyndon Baines Johnson, el 36º presidente de los Estados Unidos desde 1963 a 1969.

Woody Harrelson (Tres anuncios en las afueras) y Bill Pullman (The Sinner) lideran el reparto de esta película dirigida por Rob Reiner (Shock and Awe, Being Charlie).

Thriller en el que una mujer secuestrada consigue llamar al número del servicio de emergencias. El policía que recibe la llamada hará uso del potencial del sistema para tratar de encontrarla, aunque los eventos se precipitarán y complicarán hasta un punto insospechado.

El debutante Gustav Möller es el director y Jakob Cedergren (Across the Waters) y Jessica Dinnage (The Man) los actores protagonistas.

Nuestra recomendación:

Comedia de acción en la que presenciaremos las aventuras de Superlópez, un héroe muy a la española. Llegó a la Tierra desde el planeta Chitón y ha pasado desapercibido, pero eso va a cambiar porque va a desatar sus superpoderes, ¿estás preparado?

Protagonizada por Dani Rovira (Thi Mai, rumbo a Vietnam) y Alexandra Jiménez (Las distancias), bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera (Anacleto: Agente secreto, 3 bodas de más)