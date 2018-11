True Blood ha cumplido 10 años y su creador, Alan Ball, lo ha celebrado desvelando secretos de la exitosa serie de HBO.

Uno de los que más has sorprendido ha sido la confesión de haber rechazado en su casting a tres de las estrellas más potentes de la actualidad: Jessica Chastain, Jennifer Lawrence y Benedict Cumberbatch.

A Jennifer Lawrence la rechazaron por la edad

Ball desveló que Chastain hizo la prueba para el papel de Sookie Stackhouse - la protagonista- pero se decantaron por Anna Paquin.

Lo mismo ocurrió con Cumberbatch que "vino y audicionó para Bill" - su novio vampiro- que acabó siendo interpretado por Stephen Moyer.

Y otro de los rechazos más dolorosos fue el de Jennifer Lawrence a la que ahora nadie es capaz de decir que 'no'. Pero hace años, se presentó para dar vida a la mujer pantera de la tercera remporada y no les convenció por la edad: "Estuvo fantástica. Pero todas las mujeres presentes dijeron que no porque iba a ser la novia de Jason y solo tenía 17 años".

No fue el único cambio y es que para el personaje de Tara Thornton "en realidad, habíamos elegido a otra actriz", explicó Ball y hasta "rodamos el piloto con ella".

Sin embargo, ni HBO ni los creadores estuvieron conformes con la elección y se decantaron por Rutina Wesley, así que "volvimos a grabar esas escenas".