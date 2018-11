David Guetta: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

La historia musical de David Guetta es alucinante. Dueño de muchos de los grandes clubs nocturnos de finales del siglo XX se cansó del lado negativo de ese trabajo y decidió saltar a los platos de mezcla.

Su transformación se produjo a comienzos del siglo XXI y casi dos décadas después su nombre ya forma parte de los mayores DJ's musicales existentes sobre el planeta.

Su trabajo le ha costado. Su debut se produjo un 10 de junio de 2002 con la canción Just a little more love en la que el francés recurrió a quién iba a ser su voz para muchas de las canciones de su carrera: Chris Willis.

Esta canción se convirtió en un rotundo éxito casi desde el momento de su lanzamiento y David Guetta comenzó a conquistar la fama, sobre todo en Europa.

En el vídeo de Just a little more love, David Guetta refleja el ambiente con el que había crecido durante años: los clubes nocturnos. Un vídeo sencillo en el que el DJ interpreta un papel sencillo: camarero.

Su presencia en el clip apenas dura unos 10 segundos pero ahí podemos ver a un David Guetta jovencísimo y algo tímido frente a las cámaras.

Desde aquel Just a little more love han pasado más de 16 años y David Guetta ha protagonizado decenas, por no decir centenares de vídeos. Le hemos visto como piloto de fórmula 1, como jugador de póker, como líder de Mad Max, productor musical, estudiando trigonometría en un restaurante, samurai, anfitrión de fiestas por todo lo alto, pinchadiscos...

Su más reciente vídeo, Say my name, es también un ejemplo repetido en su videografía. David Guetta aparece pasándoselo en grande en una fiesta en la que la música es la gran protagonista.

En este caso, Bebe Rexha y J Balvin le acompañan en un clip en el que el neon y los colores son los grandes protagonistas. David Guetta ha vuelto a lucir el pelo corto con el que empezó. El pelo largo de la etapa intermedia de su carrera ha dejado paso a una profunda barba pero la pasión por la música sigue intacta como en aquel primer vídeo.

La apuesta por el dance, el funk y el house ha dejado paso a los sonidos latinos y tropicales que tan de moda están en este momento y que demuestran que Guetta no tiene miedo a probar con los sonidos.