Después de haber triunfado con Kiss And Make Up junto a Dua Lipa, BlackPink incendia las redes sociales siempre que publican nuevos contenidos. Este es el caso de SOLO, el nuevo proyecto de Jennie que ya ha conseguido grandes logros, o el sencillo vídeo que ha compartido Lisa en el que aparece dándolo todo al ritmo de Taki Taki de Selena Gomez, Ozuna, Cardi B y DJ Snake.

Lisa de BlackPink, al ritmo de 'Taki Taki' de Selena Gomez, Ozuna, Cardi B y DJ Snake

Con "sencillo" no nos referimos, ni mucho menos, a sus movimientos, ya que demuestra que no solo domina las cuerdas vocales sino también todo su esqueleto.

Pero Lisa no lo hace sola, sino acompañada del coreógrafo Kiel Tutin, quien, según informa Soompi, participó en el baile de Ddu-Du Ddu-Du del grupo y en SOLO de Jennie. Pero eso no es todo. También forma parte de un taller organizado por X Academy, la academia de baile de YG Entertainment, la agencia de las chicas. De hecho, el vídeo ha sido publicado en el canal oficial de dicha academia.

Ambos protagonistas han elegido un escenario original y único para mostrar sus mejores pasos. Lo han hecho en lo que parece un recinto antiguo de Corea, en el que los tonos cobres y madera se unen para regalarnos una puesta en escena armoniosa.

Lo cierto es que no es la primera vez que Lisa se atreve con una coreografía de uno de los mayores hits mundiales. Ya lo hizo en octubre de este mismo año con Just Like You de Tritonal & APEK ft. Meron Ryan y con I Like It de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, causando un auténtico furor en las redes sociales. De hecho, el vídeo ya supera los 4,7 millones de reproducciones.

Lisa baila 'I Like It'

Las chicas de BlackPink vuelven a demostrar que juntas pueden alcanzar grandes logros, pero separadas también pueden dejarnos en un estado de shock constante. ¿Las veremos moverse con este ritmo en el videoclip de Kiss And Make Up?