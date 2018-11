Nerea Rodríguez: “Aitana va a sacar una música con la que todo el mundo va a flipar. No es que lo crea, es que lo sé”

Nerea Rodríguez era la chica dulce de la Academia, la que todo el mundo veía como voz para las canciones de Disney y como protagonista de musicales. Y así fue, salió de la Academia y, en seguida, Los Javis le propusieron unirse a La llamada.

Participar en el musical retrasó la salida de su primer single, Y ahora no. Pero todo llega y ahora tiene canción y experiencia teatral. Y es que haber sido concursante de Operación Triunfo le ha cambiado la vida.

De cómo lo ha hecho, de la relación que sigue manteniendo con sus compañeros y de los diferentes proyectos que le han propuesto desde su salido, tanto de los que ha aceptado como de los que no, hemos hablado con ella.

Ha pasado ya el tiempo suficiente, creo, para analizar tu paso por la Academia con cierta perspectiva, ¿cómo lo ves ahora?

Creo que teniendo en cuenta toda la presión que había ahí dentro, el estar aislados, lo difícil que fue, porque fue muy difícil…a pesar de estar muy agradecida al final, fue muy difícil y, en un cambio muy grande en la vida… creo que bastante bien, en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel artístico. Ahora estoy en otro punto de la vida y si hiciera esas actuaciones las haría mucho mejor pero sí que considero que me ha servido mucho para crecer y madurar tanto como artista como persona.

¿Te llegaste a sentir agobiada a la salida o supiste lidiar con todo desde el principio?

Agobiada me he sentido tanto dentro, porque había momentos complicados, como a la salida, sí que es verdad, que se te plantean muchas situaciones para las que no estás preparado porque no llevas mucho tiempo en esta industria porque nunca lo has estado y, de repente, lo estás. Tienes que tener unos conocimientos que no tienes, tienes que saber llevar el encontrarte que la gente te pare y encima, en mi caso, tienes que llevar el irte a vivir a otra ciudad sin tu familia, sin tus amigos de siempre, hacer nuevos amigos, preparar un musical mientras estás preparando un single mientras sigues haciendo mil cosas.

Saliste y en seguida te ficharon para La llamada, ¿te lo pensaste mucho?

No, acepté con los ojos cerrados. Luego sí que me entraron las dudas en plan ‘no sé si estoy a la altura’ pero en un primer momento tuve muy claro que quería hacerlo y al final siempre he llegado a la conclusión de que si Los Javis confiaban en mí para hacerlo, por algo sería.

Esto de los musicales, ¿lo ves como una vía de desarrollo o como un plan B?

No me gusta catalogar ninguna de mis facetas artísticas como plan B, todas son plan A y son perfectamente compaginables las unas con las otras, tanto de cantante, como de actriz, de actriz de musicales, actriz de series, actriz de películas, de doblaje… Para mí todo es un plan A de hacer cosas que me gustan y que, a lo mejor en un momento me da más por estar en una cosa, y en otro, en otra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Rodríguez (@nerearoficial) el 3 Sep, 2018 a las 7:06 PDT

También estás metiendo cabeza en el doblaje. Te estrenas con Extraordinariamente feos, ¿cómo ha sido la experiencia?

Muy bonita. Aún no la he doblado la película, sólo he doblado el tráiler pero es una oportunidad muy grande para mí porque siempre he adorado el mundo del doblaje y porque tengo la oportunidad de dedicarme a ello de manera profesional y la verdad es que estoy muy emocionada. Tengo muchas ganas de doblar la peli y ver el resultado.

En la peli también está la voz de Pitbull, ¿qué tal quedáis juntos?

Bien, sorprendentemente bien. De repente voy a doblar una película con Pitbull. Es un referente él para todo el mundo de la música y estoy que ni me lo creo, no lo he digerido.

Cuando uno sale de una edición de OT con tanta repercusión como tuvo la vuestra supongo que recibe un aluvión de propuestas. ¿Alguna que hayas rechazado porque pensaste que no era lo tuyo?

Sí que me propusieron algún musical en Barcelona pero que en ese momento era La llamada o ese musical y yo preferí La llamada. También una mini serie que iban a hacer en un sitio que no me acabó de convencer porque no me acaba de compensar para los sacrificios que tenía que hacer, de viajes y de cosas. Al final hay que valorarlo y saber que hace un año que me dedico a esto profesionalmente y a fondo, tengo todo el tiempo del mundo y mejor ir sin prisas y tener las cosas claras y hacer lo que de verdad me guste.

En estos meses has vivido cosas con las que supongo que antes de entrar al programa ni soñabas, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?

A mí me sorprende mucho una cosa que me dijo un fan en la primera firma de discos, que aún estaba dentro de la Academia, salimos a firmar discos y luego volvimos. Un chico que me dijo ‘la semana pasada me aposté que si no salías favorita me rapaba’ y claro, vino rapado. Nunca en el programa salí favorita y me impactó muchísimo. A día de hoy lo sigo recordando.

De tus compañeros, aparte de Raoul con el que compartes La llamada, ¿con cuál has seguido manteniendo más relación?

Te dirías con todos pero sí es verdad que Raoul, aparte de La llamada, es que me paso el día con él. Vivimos cerca y nos hemos acostumbrado a vivir juntos aquí en Madrid. Luego, con Miriam tengo bastante contacto. Mireya, aunque no vive aquí, sí tenemos bastante contacto por whatsapp. Aitana, también la veo bastante. Y los otros sé que aunque no nos veamos tanto, están ahí. Con Roi no hablo tanto, por ejemplo, pero siempre me lo encuentro en sitios y, entonces, siempre lo veo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAOUL VAZQUEZ 🐺 (@raoulvazquez) el 13 Feb, 2018 a las 1:15 PST

Es verdad que muchos no vivíais en Madrid y os habéis mudado tras OT, ¿no os planteasteis compartir piso?

Muy sinceramente, yo lo propuse, pero ¿qué pasa? Yo me tuve que venir a Madrid muy rápido porque me surgió lo de La Llamada, entonces era ‘necesito irme ya de ya y si alguien se quiere venir conmigo necesito saberlo ya’ y entonces en ese momento, nadie me supo asegurar que podían venirse conmigo. También es verdad que muchos decían que no querían compartir piso, preferían vivir solos. Al final encontré un compañero de piso con el que no compartía trabajo, que era un amigo de hace tiempo, y me fue muy bien.

De los trabajos que han ido publicando, ¿cuál es el que más te ha sorprendido?

Pues yo creo que Mimi fue la gran sorpresa para todos. Creo que Aitana va a sorprender mucho con lo que va a sacar porque va a ser increíble.

¿Lo has escuchado?

Sí, yo sí, soy una privilegiada y lo he podido escuchar. Creo que va a sacar una música con la que todo el mundo va a flipar. Lo digo y lo sé. No es que lo crea, es que lo sé. Todos creo que han sido bastante fieles a sí mismos y han encontrado su estilo y han seguido su camino y eso es lo que me parece más bonito.

Este año la nueva edición tampoco está exenta de polémica. ¿Qué te ha parecido la reincorporación de Los Javis?

Me sorprendió muchísimo porque no sabía nada.

¿Estás en La llamada y no lo sabías?

No, no me dijeron nada. Ellos supongo que no lo podían contar y no lo hicieron. Me dio un poco de envidia porque son nuestros Javis y nos habíamos hecho a la idea de que sólo iban a estar en nuestra edición. Pero me parece que si ellos quieren volver y les apetece, es maravilloso.

¿Qué te pareció la bronca de Noemí Galera a los concursantes?

¿Cuál de ellas?

La gran bronca.

Voy a confesar que esta no la he visto, me la han explicado y es que tampoco me atrevería decir nada en claro porque no me he informado lo suficiente. Sé que dentro se viven las cosas muy diferentes a lo que se vive y se ve fuera y también es verdad que es un concurso, es un reality y hay que acatar unas normas.