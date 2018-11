Anime de Devil May Cry en marcha

Una serie animada basada en el popular juego de Capcom está siendo desarrollada por Adi Shankar, productor ejecutivo de la exitosa serie Castlevania de Netflix.

Shankar afirma haber adquirido los derechos para que Hollywood no haga un estropicio con la serie. No sabemos si es un dardo a las libertades que se suelen tomar con las franquicias de Capcom, vease Resident Evil y similares.

La serie de Devil May Cry se unirá a Castlevania en lo que ha venido a llamar multiverso bootleg (que podría venir a significar "pirata"). Shankar se ganó su fama con una serie de historias cortas no autorizadas basadas en personajes de Marvel como Venom y the Punisher, u otras como Juez Dredd y Power Rangers.

Al ser preguntado si Devil May Cry y Castlevania iban a existir dentro del mismo espacio, soltó un escueto "que las especulaciones comiencen", aunque al ser propiedad de compañías diferentes se antoja difícil.

Shankar ha producido las dos temporadas existentes de Castlevania para Netflix, con una tercera ya confirmada, pero no sabemos en qué plataforma acabara Devil May Cry, puesto que tiene ofertas de 3 plataformas de streaming, aunque asegura que elegirá una pronto.

Devil May Cry está muy de actualidad, con la quinta entrega saliendo en tres meses y ahora una serie de animación, que esperamos haga justicia a los personajes.