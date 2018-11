Alicia Keys se inspira en los jóvenes talentos y en esta ocasión no hablamos de Rosalía

Alicia Keys es de esas mujeres que no duda en apoyar el talento siempre que puede. De hecho, hace unos días mandaba un mensaje que a Rosalía seguro que le hizo mucha ilusión.

“Gran amor a Rosalía”, escribía en sus redes sociales, “¡¡¡vibrando con su audacia creativa y su preciosa individualidad musical!!! ¡¡¡Sigue brillando!!!”.

Un mensaje que seguro que le ha emocionado a la catalana que está viviendo su mejor momento ahora que está recibiendo el cariño, apoyo y respeto de los grandes de la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Keys (@aliciakeys) el 15 Nov, 2018 a las 2:54 PST

Pero hoy no queríamos hablar de ella sino de un pequeño que no debe tener más de un año y que podría ser el sucesor de Prince, la imagen, desde luego, la tiene.

“Este pequeño chico lo es todo”, escribía Keys junto al vídeo del niño que no podía ser más adorable. De hecho, la actriz Halle Berry, comentaba “es mi favorita, mi cosa favorita”.

No nos queda claro si la cantante conoce al pequeño, desde luego, no es ninguno de sus hijos porque los suyos tienen más edad, pero está claro que le ha inspirado. “Como parece que él ama a Prince tanto como a mí, hice una nueva lista de reproducción en Spotify solo para él, para ti y para mí… comprueba Purple Keys”, escribía junto al vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Keys (@aliciakeys) el 24 Nov, 2018 a las 2:13 PST

Una playlist en la que encontramos temas suyos como No one, Love is blind o Streets of New York y temas de Prince como Sign’O’The times, Nothing compares 2 u o Purple rain. En total 19 canciones para disfrutar.

Músicos en casa

Desde luego, Keys siente pasión por la música que está presente en todo lo que la rodea, incluidos sus dos hijos.

El mayor tiene ahora 8 años, Egypt, y ya ha demostrado tener el ritmo metido en el cuerpo. Ya puede presumir de haber trabajado con Kendrick Lamar y eso no está al alcance de todos.

Y que conste que el peque de la casa, Genesis, que todavía no ha cumplido los cuatro años es capaz de hacer beat box y seguirle el rollo a su padre. Si es que ya suele decirse aquello de ‘tal palo tal astilla’ y en la familia de Alicia Keys parece que van sobrados de talento.