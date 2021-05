Keep Walking Together - LOS40

Diez cosas que no sabías de Johnnie Walker

1. El icónico whisky nació en 1820 cuando un jovencísimo John Walker comenzó a crear y vender sus propias mezclas de whiskies en una pequeña tienda de comestibles en Kilamarnock, Escocia. Así que estamos celebrando sus ¡200 años de historia!

2. Las botellas de Johnnie Walker tienen su característica forma cuadrada para que cupiesen más botellas en el mismo espacio sin romperse en las travesías marítimas.

3. La etiqueta de Johnnie Walker está puesta en diagonal (concretamente a 24º) para poder incluir más texto. Eso también la hace más visible y reconocible.

4. En 1908, el famoso caricaturista Tom Browne, diseñó en una servilleta el conocido “Caminante” que aparece en cada una de las botellas y que ha sido clave en la comunicación de la marca hasta hoy.

5. Durante el reinado de Jorge V, Johnnie Walker pasó a ser proveedor de la Casa Real Británica, título que aún mantiene.

6. En 1999 nace el famoso eslogan de Johnnie Walker “Keep Walking” que se continúa usando actualmente en todo el mundo y ha sido acuñado como un grito de inspiración y progreso.

7. Johnnie Walker es el whisky escocés más vendido del mundo: se encuentra en casas y bares en más de 200 países y cada botella continúa produciéndose en Escocia.

8. Además de sus reconocidas etiquetas (Red, Black, Gold, Green y Blue Label), Johnnie Walker crea cada año ediciones especiales, como la Johnnie Walker Black Label The Director’s Cut, creada con el director de la película Blade Runner 2049, o la White Walker by Johnnie Walker, inspirada en los caminantes blancos de la serie Juego de Tronos.

9. Recientemente se estrenó el documental The Man Who Walked Around the World en el que se cuenta la historia de Johnnie Walker como una marca icónica de reconocimiento mundial.

10. En 2018, Johnnie Walker abrió su primera tienda insignia en el mundo, y lo hizo en Madrid (en la Calle Serrano, 2) donde no solo puedes conocer más sobre la marca y sus líquidos, sino vivir toda una experiencia Johnnie Walker.

