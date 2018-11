En 2018 hemos descubierto dos nuevos artistas que han utilizado pseudónimos, alias o apodos para presentar música. Ariana Grande parece haberlo hecho bajo el nombre de Zandhr pero de manera un poco confusa y oculta. Coldplay, por su parte, se han cambiado a Los Unidades pero no han podido mantener su identidad en el anonimato.

No son los únicos. Existen múltiples artistas que usaron estos nicks para lanzar sus nuevas canciones. Nos acordamos también del culebrón tras la ruptura de Calvin Harris y Taylor Swift con un nuevo episodio que se ha convertido en bronca en las redes sociales.

El equipo de Taylor Swift soltó, como el que no quiere la cosa, que la compositora estaba detrás de la canción This is what you came for, el último éxito de Calvin Harris junto a Rihanna. El DJ escocés no se ha tomado demasiado bien esta revelación y ha acusado a la solista de estar fastidiándole la vida. Algo que no va a permitir.

El caso es que tras conocer que Taylor Swift es el nombre real que está detrás del compositor Nils Sjoberg nos hemos preguntado: ¿Qué otros músicos han usado pseudónimos a lo largo de su carrera como compositores o vocalistas?

Hemos recopilado nuestros favoritos aunque faltan muchos más (Elton John, The Beatles, Garth Brooks, Mick Jagger...). ¡Mira y comparte!