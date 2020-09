Tony Aguilar es el Dj, presentador, comunicador y prescriptor más popular de nuestro país. También, uno de los rostros más conocidos de LOS40 y el inventor de Anda Ya, nuestro programa despertador. Fue precisamente él quien inauguró este espacio matutino y lo presentó durante tres años, desde 1995 a 1998.

Este 12 de septiembre de 2020 Anda Ya cumple 25 años y recordamos con Tony cómo fueron los inicios del mítico morning que ahora pilotan Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá.

Una adaptación del Morning Show de la 93.9

Tony nos cuenta que en realidad Anda Ya fue una adaptación de un espacio que él conducía en Barcelona. "El primer Anda Ya fue traer a Madrid algo que yo empecé a hacer en Barcelona que se llamaba el Morning Show. Era un turno de radiofórmula que me inventé. Un día se me ocurrió coger el periódico y leer el horóscopo entre canción y canción. También ponía maxis. En esa época empezaba a pinchar en discotecas y ponía maxis así que los temas que lo petaban en la discoteca los pinchaba también en antena. Una de esas canciones fue The Power de Snap".

Aquellos locos inicios de Anda Ya, by Tony Aguilar

Tony hablaba con un gallo

Un dato curioso es que Tony hablaba con un gallo. En serio. "Tenía una conversación ficticia con un gallo, le preguntaba la hora y cantaba encima de las canciones. Era el famoso efecto del gallo que me traje a Madrid. Ese "gallo" que hoy en día tenemos personificado en Dani Moreno ya tenía su reflejo en el primer Anda Ya del año 95".

El salto a Madrid

"Yo había estado ya en Madrid haciendo un satélite que consistía en estar un mes haciendo turnos para toda España, pero turnos más chungos, los de la madrugada, los que nadie quería. El incentivo era venir y poder hablar para toda España. Es gracioso porque cuando yo empiezo a hacer Anda Ya ya hay mucha gente que me conoce pero por la tele. Porque yo era locutor de LOS40 en Barcelona y a la vez estaba en un programa que se llamaba Leña al mono que es de goma en Antena 3 Televisión a nivel nacional. Entonces yo llegaba a un bolo a Chiclana, en Cádiz, y la gente me reconocía por la tele sin saber que yo hacía radio en LOS40, ya que hacía un turno local. Más tarde me conocieron por La Ruta del Aguilar, un programa que hacía los sábados noche desde Barcelona para toda España".

Así que trajo su Morning Show y lo bautizaron Anda Ya. "Era muy diferente al de ahora. Estábamos Rosa Rosado, co-presentadora, y yo como presentador. Charlábamos de actualidad, comentábamos las revistas. Era todo mucho más de andar por casa. Había menos preparativos y menos guiones. Teníamos invitados, concursos y por primera vez salíamos en las cajas de cereales. En aquella época sorteamos un ordenador de sobremesa, una moto acuática... eran regalazos".

/ Rosa Rosado copresentó Anda Ya con a Tony Aguilar. / ARCHIVO LOS40

¿Y qué sonaba en el programa? "La selección musical era solo mía. Yo me iba a robar discos a M80 a las 6 de la mañana. Evidentemente tenía permiso del director de la cadena. Realmente, yo programaba las novedades de LOS40 más los oldies de M80. A la gente le gustaba mucho porque era muy anárquico aunque poco a poco fue profesionalizándose".

Las bromas son una de las señas de identidad del programa y es que Anda Ya es sinónimo de buen rollo. Sobre ellas, Tony recuerda que hicieron un radioserial, que ahora están muy de moda otra vez. "Pues eso ya lo hacíamos nosotros hace 20 años. Se llamaba Crisálida y era de risa. Lo conducían unos compañeros de Málaga y estaban al frente de 40 de Fiebre, un programa de música y humor. Ellos hacían muchos gags". Y estos sketches humorísticos fueron el preludio de las bromas telefónicas.

El colaborador de la ONCE

Además de los compañeros de 40 de Fiebre, Tony recuerda con cariño a un colaborador muy molón y muy espontáneo. "Teníamos como colaborador a un vendedor de cupones súper cachondo. Le llamábamos para que nos diera el número de la ONCE premiado el día anterior. Justo después nos solía colar siempre un chiste y la peña se partía.

Historias de la p*ta mili

Una de las secciones más cachondas que recuerda Tony Aguilar es la de Jacinto Púas, un personaje que intervenía en el programa en una especie de 'Historias de la puta mili'. "Era un militar que estaba haciendo el servicio militar y nos contaba las historias del cuartel desde el teléfono de la cantina. Nos contaba cómo castigaron a uno por pillarse un moco o por esconder revistas porno... etc. El tema es que la persona que lo contaba estaba realmente haciendo la mili y lo hacía a escondidas. Esto no se si lo puedo contar o no pero esa persona era nuestro actual director Toni Sánchez. Claro, las cosas que decía en antena habían ocurrido de verdad en el cuartel y la gente se preguntaba: ¿Cómo puede ser que lo que han contado por la radio esta mañana sea lo que ha pasado de verdad aquí? Era muy divertido".

"En general todo era otra onda. Eso del cronómetro encima de la mesa no existía. No había guiones o cómo nos cuenta Tony Aguilar "nos dejábamos llevar un poco por el flow.