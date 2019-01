La fórmula científica para elegir la canción más pegadiza

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, ha llegado a la siguiente conclusión: no existe una canción más pegadiza en toda la historia del pop rock que el We will rock you de la banda Queen.

Para llegar a esta afirmación, los expertos han desarrollado una fórmula matemática que tiene en cuenta el factor sorpresa, la novedad, la predictibilidad, el ritmo repetitivo, la intensidad melódica o la receptividad (es decir, lo que transmite la canción al oyente). Al parecer, cuanto más altas sean estas variables, más contagiosa será la canción que escuchamos.

La fórmula definitiva sería así:

FÓRMULA Receptividad + (Predictibilidad - sorpresa) + Fuerza melódica + (Ritmos repetitivos x 1,5) = nivel de adicción de una canción

Tras someterse a estas sumas, el popular hit de Queen se ha alzado con la victoria en términos de adicción.

Pero es que además, la banda británica liderada por Freddie Mercury consigue incluir en esta clasificación otros de sus grandes éxitos como We are the champions o Bohemian Rhapsody.

El estudio también ha elaborado, además, un ranking en el que figuran las que, según su modelo, son las veinte canciones más adictivas de la historia.

¡Ojo, que según las matemáticas, enganchan!

1) Queen – We Will Rock You

2) Pharrell Williams – Happy

3) Queen – We Are The Champions

4) The Proclaimers – I’m Gonna Be (500 Miles)

5) The Village People – YMCA

6) Queen – Bohemian Rhapsody

7) Europe – The Final Countdown

8) Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

9) James Pierpoint – Jingle Bells

10) Baha Men – Who Let The Dogs Out?

11) Psy – Gangnam Style

12) Rick Astley – Never Gonna Give You Up

13) Journey – Don’t Stop Believin

14) Mark Ronson – Uptown Funk

15) Taylor Swift – Shake It Off

16) Michael Jackson – Beat It

17) Kaiser Chiefs – Ruby

18) The Rocky Horror Show – The Timewarp

19) Meghan Trainor – All About The Bass

20) Culture Club – Karma Chameleon

¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿Cuáles son para ti los temas más pegadizos de la historia? Compártelo con nosotros.