Diez canciones que han nacido de una infidelidad

Está claro que, cuando se trata de componer, cualquier sentimiento es válido para un artista. La inspiración llega a los cantantes por muchos motivos, aunque uno de los más recurrentes es tras atravesar una relación amorosa fallida. Y sí, más si ha habido cuernos de por medio.

La infidelidad ha sido en muchas ocasiones el tema central de éxitos muy conocidos. Hay veces en las que que este asunto es más explícito y otras en las que lo intentan camuflar con palabras más metafóricas, con más poesía y menos indirectas... Pero el dolor de la infidelidad siempre esta ahí. Para ejemplo estos diez temazos que seguro que conoces.

Labios compartidos de Maná

La historia que se esconde detrás de este éxito es desgarradora. A pesar de haberse convertido en una canción imprescindible del repertorio de Maná, su letra es bastante dura. De hecho, lejos de tratarlo de forma metafórica, el cantante expone literalmente lo difícil que es para él ver que su chica se va con otro.

"Me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes (...) Labios compartidos, labios divididos mi amor. Yo no puedo compartir tus labios".

Unfaithful de Rihanna

Es, indudablemente, uno de los himnos más famosos a la infidelidad. En este caso es Rihanna quien a sí misma se define como infiel y, con tal de no hacer daño a la persona que tiene a su lado, decide advertirle del daño que le puede causar a través de una letra muy complicada.

"And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him inside to know that I am happy with some other guy".

Si te vas de Shakira

Shakira canta al desamor en este clasicazo, uno de los temas que siempre está presente en su repertorio. Es una canción llena de nostalgia y tristeza, pero su letra tiene tanto truco sonoro, tanta metáfora y tanto significado que Si te vas se ha convertido en un himno de superación personal tras la infidelidad.

"Cuéntame que harás después que estrenes su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad (...) Sé que volverás el día en que ella te haga trizas".

My Way de Calvin Harris

En su día, todo apuntaba a que Calvin Harris dedicó este exitazos a Taylor Swift. Nunca supimos a ciencia cierta si hubo cuernos o no, pero lo que está claro es que la letra fue toda una declaración de intenciones. Más vale que de nuevo son amigos y todo bien, somo suele pasar.

"Why wait to say? At least I did it my way. Lie awake, two-faced".

Si estoy loca de Malú

Malú es experta en escribir letras que llegan a lo más profundo de todos sus fans. Por ejemplo, en este tema, la cantante dio con la fórmula perfecta para hablar de una infidelidad, para buscar respuestas a sus preguntas y encontrar explicaciones a unos cuernos que, por lo que podemos escuchar, parecen muy dolorosos.

"Sé que estas buscándome en otra piel y que olvidaste el valor de ser fiel (...) Dime si estoy loca, si no te di lo que hoy te da otra".

Cry me a river de Justin Timberlake

Siempre se ha dicho que, con esta canción, Justin Timberlake dio capertazo a su relación tortuosa con Britney Spears. El artista encontró las palabras perfectas para dejar claro, muy elegantemente, que la Princesa del Pop le rompió el corazón. Eso sí, de nuevo, parece que la pareja supo superar todo esto y ahora son buenos amigos... ¿o no?

"You don't have to say what you did. I already know, I found out from him. Now there's just no chance, for you and me"

Jolene de Dolly Parton

Es otro clásico de la infidelidad, una tortuosa relación hecha canción. En este caso, Dolly Parton ruega a Jolene que no le quite a su hombre. Reconoce que lo tiene complicado, que hay muchas cosas de Jolene que pueden enamorar a su hombre, pero que le ama y que no podría soportar más infidelidades. Vamos, una declaración de intenciones a "la otra".

"He talks about you in his sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene".

Sorry de Beyoncé

Aunque haya repetido en numerosas ocasiones que no es así, está claro que gran parte del disco Lemonade de Beyoncé estaba dedicado a la infidelidad de Jay Z. Uno de sus temas más obvios es Sorry, aquel que acaba con una frase que ha pasado a la historia, ese en el que invita al que sigue siendo su marido a irse con su amante para no volver.

"Today I regret the night I put that ring on. He always got them fucking excuses (...) He only want me when I'm not there, he better call Becky with the good hair".

Él no soy yo de Blas Cantó

Blas Cantó consigue, con este baladón, ponernos en la piel de un chico que sufre por ver cómo su amor sigue pensando en otro. Si bien no es una infidelidad como tal, sí que versa en torno a la posible pérdida de su amor por unos posibles cuernos: el miedo a la infidelidad, en resumen.

"Te torturas sin razón, ya no las oigas por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo".

No Me Acuerdo de Thalía y Natti Natasha

Este hitazo de la artista es todo un canto a la infidelidad, pero de esos cantos alegres, sin remordimiento e incluso con un poco de cachondeo. Parece que a Thalia no le importa asumir que ha puesto los cuernos, que se los han puesto a ella o incluso que no está segura de nada esto. Eso sí, ¡menudo exitazo!

"Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo no pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así".