El día que David Bowie y Peter Frampton se pusieron a buscar una cerveza en Madrid

Imagínate ir paseando por las calles de Madrid y encontrarte con David Bowie y Peter Frampton. Seguramente pensarías lo mismo que cualquiera que se los encontraran un buen día de julio de 1987. MTV ha recuperado un video en el que ambos artistas pasean por las calles de la capital de España buscando un lugar para tomar una cerveza seguidos de un montón de fans, y, lógicamente, se ha hecho viral.

El Duque Blanco acababa de publicar 'Never Let Me Down' y estaba inmerso en una larga gira de casi dos años de duración llamada 'Glass Spider' donde contó con Frampton como guitarrista principal. Ambos estuvieron muy unidos durante toda su vida, y ya eran mejores amigos desde la escuela. Esa gran gira les trajo en concierto el estadio Vicente Calderón de Madrid el 6 de junio de 1987 y el día después en Barcelona.

El paseo de Bowie comienza en la Plaza de Santa Ana y transcurre atravesando varias calles de Madrid donde el cantante saluda a todos los fans que se acercan y hasta bromea con los azulejos pintados del tablao flamenco Villa Rosa afirmando que están pintados entre Goya y El Greco.

David Bowie y Peter Frampton buscando una cerveza en Madrid

El momento más divertido del vídeo es en el que reclama el bolígrafo a no de los admiradores después de firmarle un autógrafo: "Eh, es mi bolígrafo. ¡Qué morro!". Después del paseo, finalmente llegan a la Plaza Mayor y se sientan en una terraza para pedir la cerveza que buscaban.