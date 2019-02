Canciones infalibles para una cena romántica perfecta

Desde que tenemos uso de razón, cada 14 de febrero celebramos el amor. San Valentín hace su magia y las parejas se afanan por demostrar su cariño sorprendiendo a su media naranja con regalos de todo tipo. Viajes, sesiones de cine, cenas románticas...

Pero, ¿qué tal si celebramos el amor con canciones? ¿Y si le ponemos música a una buena cena romántica o a un momento íntimo sea o no sea el día de los enamorados?

No están todos los que son, pero te proponemos 14 temas de amor infalibles para sorprender a tu chico o chica este 14 de febrero.

ZAYN, Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever. Esta sobrecogedora balada de R&B que fue banda sonora de la película 50 Sombras más oscuras. Fue compuesta por la propia Taylor Swift, Sam Dew y Jack Antonoff e interpretada magistralmente por Swift y el ex One Direction ZAYN.

The XX - Angels. No sabemos si el amor es un estado, una forma, una emoción, una sensación, un pellizco en el corazón o cualquier otra cosa, pero la banda británica The XX lo retrató muy bien en esta canción, primer sencillo de su disco Coexist (2012).

C. Tangana y Rosalía - Antes de morirme. Esa sensación de cuando quieres a alguien tanto que no te importa sufrir por él o ella. Ese momento en el que solo quieres fundirte con tu amante y no despertar jamás. Esto, entre otras muchas cosas- es lo que quisieron transmitir con esta canción C. Tangana y Rosalía en 2016. Probablemente, su primer gran éxito.

Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit. Una canción que, solo por su musicalidad, es capaz de recorrer tu cuerpo como un escalofrío. El single que da título al disco homónimo de Bruni está en francés, como casi todo el disco, pero su letra abre una puerta a la esperanza para esas relaciones que parecen estar a punto de acabar.

Ryan Gosling y Emma Stone - City of Stars. Si cada vez que ves a tu pareja y se te ilumina la cara, ya sabes, es él o ella. Lo descubrieron en esta emblemática canción Ryan Gosling y Emma Stone para la banda sonora de la película City of Stars.

John Legend - All Of Me. Este tema de 2014 es probablemente una de las canciones de amor más bonitas y desgarradoras que se hayan escrito en la historia reciente de la música popular. Cuando todo de tí ama todo de la otra persona... eso es rendirse al amor.

Ben E. King - Stand by me. Partiendo de una canción góspel el rey del soul dio forma a este icónico tema de amor.

Adele - Lovesong. En 2011 escuchamos por primera vez este tema que ha resonado en nuestras cabezas durante años. La artista británica describe en él la sensación de sentirte como en casa cuando estás cerca de esa persona.

Pablo Alborán - Te he echado de menos. El éxito de Pablo Alborán no podía faltar en esta lista. El malagueño echa el resto en esta composición en la que anhela muy mucho a esa persona especial.

Sam Smith - I`m not the only one. En este tema el británico Sam Smith describe una situación sentimental complicada, pero se muestra positivo y entregado al amor. ¿Saldrá bien la cosa?

Elefantes, Love Of Lesbian y Sidonie - Te quiero. Tres de los grupos de indie pop del momento versionan este clásico de Jose Luis Perales para que le cantes abiertamente ¡Te quiero! El resultado es espectacular.

Vanessa Paradis - Mi Amor. La artista francesa incluía este tema en su álbum de amor Love Songs (2013). Una delicia que merece la pena volver a recordar.

The Weeknd - Earned It. Esta canción, también extraida de la película 50 Sombras de Grey, es una de esas composiciones que puedes cantar a pleno pulmón cuando estás muy muy enganchado/a de alguien. Sus ritmos de moderno r&b hacen el resto.

Ellie Goulding - Love me like you do. Quiéreme como tú sabes es lo que entonaba Ellie Goulding en uno de sus mayores hits de 2015.