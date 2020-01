Descubre qué animal del zodiaco chino eres según tu año de nacimiento

El año nuevo chino ya está aquí, y esta vez toca el animal de la rara. Este año llegará el 25 de enero, dado que cada año cambia porque se calcula según el calendario lunar chino.

En la víspera, las familias se reúnen para cenar juntas en la que es una de las comidas más importantes del año. ¡A celebrarlo por todo lo alto!



Además se esperan cerca de 3.000 millones de desplazamientos por todo el mundo, dado que los ciudadanos chinos se desplazan para reunirse con los suyos.

El próximo año chino será el año del buey y el signo del zodiaco chino lo decide el año de nacimiento. ¿Aún no sabes cuál es el tuyo?

Pero antes, has de saber que los signos del zodiaco chino son: perro, gallo, mono, cabra, caballo, serpiente, dragón, conejo, tigre, buey, rata y cerdo.

Como el año nuevo chino comienza entre el 21 de enero y el 20 de febrero, en función del año, tienes que tener en cuenta que su has nacido en ese tiempo debes verificar bien qué signo eres.

Pero, en general, este es tu signo del zodiaco chino en función del año en que has nacido:

Perro: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922 y 1910

Gallo: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921 y 1909

Mono: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920 y 1908

Cabra: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919 y 1907

Caballo: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918 y 1906

Serpiente: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917 y 1905

Dragón: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916 y 1904

Conejo: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915 y 1903

Tigre: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 y 1902

Buey: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 y 1901

Rata: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 y 1900

Cerdo: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 y 1899

La Historia

¿De dónde proviene todo esto? Según cuenta la leyenda, el Emperador de Jade iba a organizar un banquete, por lo que encomendó a la rata a invitar a los animales para que se presentaran y así ser elegidos como los animales del zodiaco.

Otra leyenda cuenta que el emperador organizó una carrera de animales para decidir cuáles entrarían en el zodiaco. Pero te preguntarás, ¿por qué no hay un gato? Resulta que estas leyendas también cuentan que la rata no se llevaba del todo bien con el gato, por lo que le engañó y le dijo que dicho banquete tendría lugar en otra fecha. Otra opción es que, durante la carrera, la rata tirase al gato al gua y, de este modo, no pudo ganar la carrera.

Ahora es tu turno: ¿Cuál es tu signo del zodiaco chino?